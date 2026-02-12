الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 05:15 صباحاً - قائمة افضل دكتور جلدية بالرياض للتصبغات تُساعد الجميع في اختيار الطبيب المناسب من أجل علاج الحالة مهما كانت المشكلة الجلدية التي تعاني منها سواءً هالات أو بهاق أو ما غير ذلك من مشكلات البشرة التي تُسبب لهم الأرق وعدم الثقة بالنفس، ومن خلال موقع لحظات نيوز يتم عرض أفضل أطباء الجلدية في الرياض لعلاج التصبغات عبر المقال التالي.

يوجد الكثير من أطباء الجلدية في الرياض متخصصين في علاج التصبغات، ومن خلال السطور التالية يتم عرض أفضلهم بحسب من تم الاتفاق عليهم مع توضيح أماكن عملهم الرسمية:

1- الدكتورة زينب جابر رزق محمد

أخصائية في الأمراض الجلدية والتجميل حيث تعالج باستخدام الليزر الذي يعمل على إزالة التصبغات وتوحيد لون البشرة، وتعالج المشكلات الجلدية لجميع الأعمار ومنها البهاق، وتعمل في مجمع العالمي الطبي الرياض، الشفا، طريق ابن تيمية، والكشف دون الإجراءات تكلفته 70 ريال سعودي.

2- دكتور شريف صلاح الدين

يثُعد افضل دكتور جلدية بالرياض للتصبغات بل ويعالج مشكلات الجلدية بجميع أنواعها عند الكبار سواءً التي تحتاج إلى العلاج الطبيعي أو العلاج باستخدام التقنيات الحديثة كالليزر وغيره من التقنيات الأخرى، وهو مصري الجنسية ويعمل في مجمع هاو الطبي الرياض، النسيم الغربي، شارع أكثم بن صيفي، وسعر الكشف لديه 70 ريال سعودي.

3- استشاري مها السهيلي

وهي من أشهر أطباء الجلدية في الرياض، وتعمل في مجال التجميل أيضًا بأحدث وأفضل التقنيات، وهي سعودية الجنسية وحاصلة على الشهادات العالمية، وتعالج كافة المشكلات الجلدية التي يعاني منها الجميع أطفال وكبار، وتعمل في مستشفى إنترهلث في الرياض، الخزامى، طريق الشيخ حسن بن عبد الله آل الشيخ، مقابل مستشفى الملك خالد وسعر الكشف 347 ريال سعودي دون الإجراءات.

4- دكتور مصطفى النوساني

هو طبيب مصري الجنسية ويعمل في عيادات كوزمو دكتور الطبية، وحاصل على شهادات عالمية في مجاله، وهو متخصص في تصبغات الجلد البيضاء وجلدية الكبار بمختلف أشكالها وأنواعها، وعنوانه الرياض، اليرموك، طريق الصحابة، بجانب أسفار الوطن للسفر والسياحة، وسعر الكشف لديه 100 ريال سعودي فقط.

من خلال عرض افضل دكتور جلدية بالرياض للتصبغات يكون من السهل على الجميع الاختيار من بين أفضل أطباء الجلدية في الرياض مع التعرف على كيفية الوصول إليهم من خلال عرض العنوان بالتفصيل.