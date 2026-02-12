الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 03:03 صباحاً - ما هي شروط اشتراك التأمينات الاجتماعية في السعودية؟ وما هي أهم المستندات المطلوبة من أجل التسجيل بها؟ إذ تعتبر التأمينات الاجتماعية أحد أهم الخدمات التي توفرها الدولة للمواطنين من أجل توفير كافة الاحتياجات التي توفر للمواطن الاستقرار والحياة المعيشية المستقرة ونعرض أهم الشروط للتأمين الاجتماعي من خلال موقع لحظات نيوز.

شروط اشتراك التأمينات الاجتماعية في السعودية

توفر المملكة العربية السعودية نظام التأمينات الاجتماعية، وتتمثل أهم الشروط المحددة من أجل الاشتراك في التأمينات الاجتماعية فيما يلي:

يشترط أن يكون عمر الفرد المتقدم أكبر من 18 عام وأقل من 60 عام.

يشترط تقديم نموذج من عمليات المشترك أو الاشتراك من خلال الموقع الإلكتروني.

أحد أهم شروط الاشتراك في التأمينات الاجتماعية هي أوراق الفحص الطبي.

يجب تقديم كافة المستندات المطلوبة من أجل إتمام عملية الاشتراك في التأمينات الاجتماعية.

كيفية متابعة الطلبات على موقع التأمينات الاجتماعية

بجانب التعرف على شروط اشتراك التأمينات الاجتماعية في السعودية يمكن التعرف على إمكانية متابعة الطلبات من خلال المنصة الإلكترونية، وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

التوجه إلى الموقع الرسمي لمنصة التأمينات الاجتماعية “من هنا“. النقر على أيقونة الخدمات من أعلى الصفحة. تحديد خدمات الأفراد. اختيار الخدمة المطلوبة وهي متابعة الطلبات. النقر على أيقونة ابدأ الخدمة. تحديد الطلب المرغوب بمتابعته والتحقق منه. كتابة كافة البيانات المطلوبة عن الطلب. النقر على أيقونة الاستعلام. تظهر على شاشة حالة الطلب كاملة.

قيمة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية

بالإضافة إلى التعرف على شروط اشتراك التأمينات الاجتماعية في السعودية، يمكن أيضًا التعرف على قيمة الاشتراك المستحقة في التأمينات الاجتماعية والتي تصل إلى نسبة 22% من الأجر المسجل في النظام، كما تشمل نسبة 12 % في حالة صاحب العمل والمشترك به 10% من الأجر المسجل في التأمينات الخاصة بالفرد.

طرق التواصل المختلفة مع منصة التأمينات الاجتماعية

بالإضافة إلى وجود الخدمات المختلفة التي توفرها المنصة للمواطنين والمستخدمين لها، تتيح أيضًا عددَا من طرق التواصل التي تسهل على المواطنين والمستفيدين منها التعرف على الخدمات وأهم الشروط الخاصة بها، بالإضافة إلى كيفية التقديم على الخدمات، وتتمثل أهم طرق التواصل الخاصة بها فيما يلي:

تعمل الحكومة السعودية على توفير مختلف الخدمات السعودية التي يحتاج إليها المواطنون وتعتبر التأمينات الاجتماعية أحد الخدمات المهمة التي تهدف إلى توفير الدعم إلى مختلف الفئات من المواطنين السعوديين المشتركين في نظام التأمينات الاجتماعية.

أسئلة شائعة

هل يمكن التسجيل في التأمينات الاجتماعية لغير الموظفين؟

أكدت منظمة التأمينات الاجتماعية على ضرورة عدم التسجيل في التأمينات الاجتماعية لغير العاملين بها.

متى يتم تسجيل العامل بالتأمينات الاجتماعية؟

يتم تقديم طلب التسجيل في التأمينات الاجتماعية في مدة أسبوعين من تاريخ استكمال شروط الخضوع المعروفة على المنصة الإلكترونية.

ما هي فاتورة التأمينات الاجتماعية؟

فاتورة التأمينات الاجتماعية هي أحد الخدمات الإلكترونية التي تتيح لصاحب العمل إمكانية عرض بيانات الفاتورة الحالية للمنشأة.

كم تصل غرامة تسجيل الموظف في التأمينات الاجتماعية غير عامل في المصلحة؟

تقع على صاحب العمل غرامة لا تتجاوز ضعف إجمالي قيمة الاشتراك عن المدة المسجل بها الشخص.