الاتحاد الأفريقي: الاستقرار السياسي والأزمات الأمنية أبرز تحديات القارة

ابوظبي - سيف اليزيد - أديس أبابا (الاتحاد)

قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود يوسف، أمس، إن القارة تواجه العديد من التحديات الرئيسة تتمثل أساساً في الاستقرار السياسي والأزمات الأمنية والنزاعات إضافة إلى التهديد الإرهابي.
وأضاف يوسف في كلمته بافتتاح الدورة الـ 48 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي المنعقدة بأديس أبابا، أن «تلك القضايا ستكون محل مداولات معمقة من قبل القادة الأفارقة خلال قمتهم يومي السبت والأحد المقبلين بالعاصمة الإثيوبية».
وبخصوص التغييرات للحكومات التي شهدتها بعض الدول الأفريقية، رحب رئيس المفوضية بـ«عودة غينيا والغابون إلى صفوف الاتحاد الأفريقي بعد مسار انتقالي ناجح».
وفيما يتعلق بباقي المواضيع محل اهتمام القادة الأفارقة، أشار يوسف إلى موضوع المياه والتطهير الصحي، مشدداً على «ضرورة حماية هذا المورد المشترك وعامل التعاون في مواجهة التغيرات المناخية».
كما جدد التأكيد على أن «منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (زليكاف) ومؤسسات الاتحاد الأفريقي تظل ضرورية لتعزيز الاندماج من خلال تمويلات مبتكرة وشراكات معززة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني الأفريقي».

