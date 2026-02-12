الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 04:09 صباحاً - طريقة إرجاع اسم المستخدم لابشر وكلمة المرور يُنصح باللجوء إليها في حال نسيت اسم المستخدم أو كلمة المرور المخصصة بك على منصة أبشر الإلكترونية، حيث تبقى طريقة غاية في السهولة نعرضها لك عبر جريدة لحظات نيوز، بالإضافة إلى الخدمات المأمثلية الممكن التمتع بها من خلال التسجيل في تلك المنصة الحكومية.

طريقة إرجاع اسم المستخدم لابشر وكلمة المرور

توقعثل طريقة إرجاع اسم المستخدم لابشر وكلمة المرور بعض الإجراءات الأساسية اللازمة، والتي توقعثل فيما يلي:

قم بالانتقال إلى المكان الرسمي المخصص بمنصة أبشر “من هنا“. اختر خدمات الأفراد. اضغط على “نسيت كلمة المرور” على العطاءى اليمين من الصفحة.

بعدها قم بإدخال المعلومات المطلوبة والتي توقعثل في رقم الهوية، ورقم الجوال، والنموزج المرئي. حينها سيطلب منك أن تقوم بإدخال رقم الهاتف والنموزج المرئي. سيقوم المكان حينها بعرض عددًا من الأسئلة السرية، اختر سؤال منهم وقم بالإجابة عليه. سيقوم المكان بإرسال رسالة نصية على هاتفك المحمول تحتوي على نموزج التنشيط، قم بإدخاله في المساحة الفارغة المخصصة لذلك. ثم قم بكتابة كلمة مرور جديدة وأعد كتابتها مكررا للتأكيد على صحتها، وبهذه الطريقة تكون قد استعدت كلمة المرور.

خطوات التسجيل في منصة أبشر

في حال كنت ترغب في التسجيل بمنصة أبشر بحساب جديد، فكل ما هو مطلوب منك هو اتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى صفحة التسجيل على موقع أبشر “من هنا“. اختر رمز مستخدم جديد.

اكتب رقم الهوية سواء (الهوية الوطنية/ رقم الإقامة).

أدخل رقم الهاتف الجوال المخصص بالمستخدم.

اكتب اسم المستخدم باللغة الانجليزية مع ضرورة مراعاة إرشادات الكتابة لاسم المستخدم.

أنشئ كلمة مرور ويلزم مراعاة شروطها.

قم بتأكيد كلمة المرور.

كتابة البريد الإلكتروني.

تأكيد البريد الإلكتروني مكررا.

اختر اللغة المفضلة لاستعمال التطبيق (العربية – الانجليزية).

أدخل النموزج المرئي.

قم بالموافقة على الشروط والمراسيم. اضغط على “التالي”. يلزم إدخال رقم التأكد الذي تم إرساله على الهاتف الجوال الذي تم المدون في المنصة. قم بالكبس على “تسجيل”.

كيفية تنشيط حساب أبشر

في محيط التعرف على طريقة إرجاع اسم المستخدم لابشر وكلمة المرور يرجى العلم أن هناك ثلاثة طرق يمكن من خلالها تنشيط الحساب على موقع أبشر، وتوقعثل فيما يلي:

1- التنشيط عبر مكاتب الجوازات ومكاتب الأوضاع

بعد قيامك بالدخول على بوابة أبشر قم بالكبس على مراكز التسجيل والتنشيط التي تكون ظاهرة في أسفل الصفحة الأساسية، وقم بعدها باختيار تبويب موظفو التنشيط على البوابة.

فمن خلال اللائحة المنسدلة التي تختص بمواقع مكاتب موظفي الجوازات أو الأوضاع قم باختيار المساحة التي ترغب في إتمام عملية التنشيط، والتسجيل بها مع تحديد المكان الموائم لك ثم قم بزيارته حتى توقعكن من إنهاء الخدمة.

2- التنشيط عن طريق البنوك

تعمل البنوك التالية على إتاحة احتمالية تنشيط أبشر تسجيل دخول، وتوقعثل أكثر ضرورةها فيما يلي:

مدفع الراجحي.

البنك السعودي الفرنسي.

البنك السعودي للاستثمار.

البنك الأول.

العربي anb.

بنك الرياض.

بنك البلاد.

مدفع الإنماء.

الفريق الأحمر NCB.

ساب.

سامبا.

بنك الجزيرة.

3- التنشيط من خلال أجهزة الخدمة الذاتية

بعد الدخول على بوابة أبشر الإلكترونية قم باختيار مراكز التسجيل والتنشيط التي تكون ظاهرة أسفل الصفحة الأساسية، ثم قم باختيار اللائحة المنسدلة منها لأجهزة الخدمة الذاتية، واختر بعد ذلك المساحة التي تود إتمام عملية التسجيل والتنشيط من خلالها، وقم بتحديد المكان الأنسب بالنسبة لك حتى توقعكن من زيارته وإتمام الخدمة المخصصة بتنشيط حسابك في أبشر.

الخدمات الإلكترونية الصدارة من منصة أبشر الإلكترونية

تنقسم تلك الخدمات إلى عدة أقسام توقعثل في المديرية العامة للجوازات، الإدارة العامة للمرور، الأوضاع المدنية، إدارة شؤون الوافدين الاستقدام، بالإضافة إلى الخدمات العامة وإدارة التفاوض ونتعرف على كل منهم تفصيلًا عبر الآتي:

1- الخدمات الإلكترونية للمديرية العامة للجوازات

يمكننا أن نستعرض أبرز وأكثر ضرورة الخدمات الإلكترونية التي تتكفلها منصة أبشر من خلال:

إنتاج جواز السفر السعودي من خلال منصة ابشر.

إنتاج/ إلغاء تأشيرة الذهاب للخارج والرجوع أو الذهاب للخارج الختامي.

تجديد جواز السفر السعودي.

إنتاج الإقامة، تجديد الإقامة.

طلـب تصريح الدخول إلى مكة أثناء موسم فريضة الحج للعمالة المنزلية.

طلب توثيق مقيم.

الإبلاغ عن تغيب العمالة المنزلية.

خدمات المستثمرين.

حجز موعد.

خدمات الإقامة المأمثلية من خلال منصة أبشر.

الإبلاغ عن تغيب العمالة المنزلية.

تمديد تأشيرة الزيارة.

تصاريح السفر لأفراد العائلة.

تفويض استقبال الآتيات للعمل.

الإبلاغ عن تغيب العمالة المنزلية تجديد معلومات جواز سفر المقيمين.

2- الاستعلامات الإلكترونية للخدمات العامة للجوازات

توقعثل أكثر ضرورة الاستعلامات الإلكترونية التي توقع من خلال منصة أبشر فيما يلي:

الاستعلام العام عن البصمة.

خدمة الاستعلام العام عن صلاحية التأمين الصحي للمقيمين لاغير.

الاستعلام عن حالة تأشيرة الذهاب للخارج والرجوع.

معلومات الاستقدام.

الاستعلام عن رجوع العمالة من الخارج من خلال منصة ابشر.

الاستعلام العام عن صلاحية هوية مقيم.

استعلام عن معلومات سجل السفر.

الاستعلام عن وصول العمالة الجديدة والزائرين.

الاستعلام عن توثيق مقيم.

خدمة رجوع.

طلأصبح تأشيرات العمل.

عرض المكفولين.

3- الخدمات الإلكترونية للإدارة العامة للمرور

توقعثل أكثر ضرورة الخدمات الإلكترونية المخصصة بالإدارة العامة للمرور من خلال منصة أبشر فيما يلي:

التفاويض على مركأصبح أملكها.

إضافة مستخدم فعلي لمركبة (داخل المملكة).

تجديد رخصة القيادة.

مبايعة المركأصبح.

تجديد رخصة سير.

إلغاء مستخدم لمركبة.

تجديد رخصة السير.

التفاويض على مركأصبح أملكها.

طلأصبح تفويض بانتظار الموافقة.

تجديد رخصة القيادة.

الاعتراض على المخالفات المرورية.

إضافة وإلغاء مستخدم مركبة.

طلأصبح تفويض بانتظار الموافقة.

4- الاستعلامات الإلكترونية للإدارة العامة للمرور

توقعثل أكثر ضرورة الاستعلامات الإلكترونية المخصصة بالإدارة العامة المرور فيما يلي:

الاستعلام عن المخالفات المرورية.

الاستعلام العام عن صلاحية التأمين على المركأصبح.

الاستعلام العام عن مركأصبح أنا مفوض عليها.

تفاصيل المخالفات المرورية.

الاستعلام عن تفاويض المركأصبح.

صلاحية التأمين على المركأصبح.

معلومات رخصة القيادة.

وثيقة تأمين مركبة.

الاستعلام عن معلومات رخصة القيادة.

الاستعلام الشامل عن المخالفات المرورية.

استعلام المركأصبح المحجوزة.

احتمالية الاستعلام عن تفاصيل المخالفات المرورية.

5- الخدمات الإلكترونية للظروف المدنية

نستعرض أكثر ضرورة الخدمات الإلكترونية المخصصة بالأوضاع المدنية في أبشر فيما يلي:

معلوماتي.

إنتاج سجل العائلة.

طلب وثيقة بدل مفقود.

سجل العائلة للأمهات.

خدمة تسجيل المواليد.

الإبلاغ عن الوثائق المفقودة.

خدمة شهداء اللازم.

المعلومات الشخصية.

تقييم.

6- الاستعلامات الإلكترونية للظروف المدنية

توقعثل الاستعلامات الإلكترونية للظروف المدنية فيما يلي:

أحقية فريضة الحج.

خدمة الاستعلام عن المعاملات الذ يتم تبادلهة.

الاستفسار عن تصريح حج.

التأكد من صلاحية الهوية.

7- الخدمات العامة

توقعثل أكثر ضرورة الخدمات الإلكترونية للخدمات العامة فيما يلي:

الاستعلام عن قيود السفر وتقديم الخدمات.

مخزون مدفوعات الخدمات.

تفاصيل المخالفات المرورية.

شامل مبالغ المخالفات المرورية.

معلومات التأمين الصحي للمقيمين.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة.

التأكد من صلاحية الهوية.

8- الخدمات الإلكترونية لإدارة التفاوض

توقعثل أكثر ضرورة الخدمات الإلكترونية المخصصة بإدارة التفاوض فيما يلي:

تفويض خدمات أبشر.

تفويض استقبال الآتيات للعمل.

تفويض إرجاع نظر قطاع (الجوازات، الأوضاع، المرور).

تفاويض المركأصبح.

طرق التواصل مع منصة أبشر الإلكترونية

تعددت طرق التواصل مع أبشر الإلكترونية حيث توقعثل في:

صفحة أبشر الرسمية على تويتر “من هنا“ صفحة أبشر الرسمية على فيس بوك “من هنا“ رقم الاستفسارات 8007490000 تحميل تطبيق أبشر للأندرويد “من هنا“ تحميل تطبيق أبشر للأيفون “من هنا“

تعمل منصة أبشر الإلكترونية على تقديم العديد من الخدمات التي من شأنها المعاونة والتسهيل على المستخدمين في عدة خدمات في مختلف الميدانات بهدف إدخار الوقت والتعب.