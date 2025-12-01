سعر النفط خام برنت يستفيد من الدعم الإيجابي – توقعات اليوم – 01-12-2025

تراجع قليلاً سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، ليحاول الزوج بذلك جني أرباح ارتفاعاته السابقة، وليستجمع قواه الإيجابية التي قد تساعده على الصعود من جديد، في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة بزاوية ميل كبيرة نسبياً ما يشير إلى قوة وهيمنة هذا المسار، خاصة مع وجود دعم ديناميكي متمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.