سعر الدولار مقابل الفرنك يتقدم بتأثير دعم محوري – توقعات اليوم – 01-12-2025

تقدم قليلاً سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) بتداولاته القادمة على المدى اللحظي، في محاولة من الزوج لتعويض البعض مما تكبده من خسائر سابقة، مدعوماً ببدء تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها، في ظل سيطرة موجة تصحيحية هابطة شديدة الانحدار على المدى القصير، مع تواصل الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يقلص من فرص تعافي الزوج على المدى القريب.