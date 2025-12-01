مباحثات للوزاري الخليجي قبيل قمة البحرين

وجرى خلال الاجتماع، استعراض مسيرة العمل الخليجي المشترك، وسبل تعزيزه وتطويره، ومناقشة آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، كما ناقش الاجتماع مجموعة من التقارير المتعلقة بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي الصادرة عن القمة الـ(45)، والتحضير للقمة الخليجية في دورتها الـ(46) المزمع عقدها في العاصمة البحرينية المنامة.
حضر الاجتماع، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين نايف السديري، ومدير عام مكتب وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة محمد الشهري، ومدير إدارة مجلس التعاون فيصل بن سعيد.
