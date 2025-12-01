انت الان تتابع خبر السوداني يوجه بمعالجة تلوث الهواء وتشديد إجراءات منع الحرق العشوائي للنفايات والان مع التفاصيل



بغداد - ياسين صفوان - وقال الأمانة العامة لمجلس الوزراء، إن "السوداني وجه بمعالجة تلوث الهواء وتشديد إجراءات منع الحرق العشوائي للنفايات ومعاقبة المخالفين".



وأضافت أن "التوجيه تضمن تمكين وزارة البيئة ماليًا ولوجستيًا لضمان متابعة التنفيذ والرقابة بشكل فاعل إلى جانب توفير وزارة المالية المبالغ اللازمة لوزارة البيئة لتأمين الوقود وصيانة العجلات الخاصة بالفرق الفنية بما يمكنها من أداء مهماتها الرقابية بكفاءة".

