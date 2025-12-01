اخبار العالم / اخبار العراق

السوداني يوجه بمعالجة تلوث الهواء وتشديد إجراءات منع الحرق العشوائي للنفايات

0 نشر
0 تبليغ

السوداني يوجه بمعالجة تلوث الهواء وتشديد إجراءات منع الحرق العشوائي للنفايات

انت الان تتابع خبر السوداني يوجه بمعالجة تلوث الهواء وتشديد إجراءات منع الحرق العشوائي للنفايات والان مع التفاصيل


بغداد - ياسين صفوان - وقال الأمانة العامة لمجلس الوزراء، إن "السوداني وجه بمعالجة تلوث الهواء وتشديد إجراءات منع الحرق العشوائي للنفايات ومعاقبة المخالفين".

وأضافت أن "التوجيه تضمن تمكين وزارة البيئة ماليًا ولوجستيًا لضمان متابعة التنفيذ والرقابة بشكل فاعل إلى جانب توفير وزارة المالية المبالغ اللازمة لوزارة البيئة لتأمين الوقود وصيانة العجلات الخاصة بالفرق الفنية بما يمكنها من أداء مهماتها الرقابية بكفاءة".
الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا