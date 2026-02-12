عاجل| متى يتم صرف الرواتب للموظفين الحكوميين خلال شهر رمضان؟ المالية توضح

الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 02:16 صباحاً - كثرة التساؤلات في الفترة الأخيرة بشأن موعد صرف رواتب الموظفين الحكوميين في شهر رمضان الكريم، ولهذا أوضحت وزارة المالية في المملكة العربية السعودية كافة التفاصيل.

وقد ورد من ضمن توجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بأن يتم توحيد مواعيد صرف الرواتب للعاملين في الدولة على أن يكون هذا في اليوم السابع والعشرين من كل وفقًا لعام الميلادي.

ومن المقرر أن يتم صرف رواتب الموظفين في شهر رمضان يوم الأربعاء الموافق 27/3/2026 أي 27 رمضان، على أن يتم صرف راتب شهر أبريل يوم الأحد الموافق 18 شوال أي بعد 18 يوم من الاحتفال بعيد الفطر.