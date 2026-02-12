ألحق فرصتك الان.. بنك التنمية الاجتماعية يفتح باب التقديم للحصول على تمويل سيارة بدون راتب أو ضامن

الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 03:03 صباحاً - الرئيسيةاخبار السعوديةألحق فرصتك الان.. بنك التنمية الاجتماعية يفتح باب التقديم للحصول على تمويل سيارة بدون راتب أو ضامن

يعتبر بنك التنمية الاجتماعية من أهم البنوك في المملكة ويقدم مجموعة متنوعة من الحلول المالية لمواطنيها، حيث أن القرض مخصص للمواطنين من الجنسين الذين يمكنهم العمل ولكنهم لم يجدوا فرص عمل مناسبة أو يرغبون في زيادة دخلهم الشهري لهذا السبب، قدم البنك هذا الصندوق البسيط للسماح لهم بدخول أصحاب العمل الحر، وتوضح هذه المقالة المتطلبات الأساسية وطرق التسجيل الإلكتروني والتفاصيل الأخرى التي قد ترغب في معرفتها.

شروط الحصول على قرض السيارات من بنوك التنمية الاجتماعية

هناك بعض الشروط الهامة التي يجب توافرها في كافة المتقدمين للحصول على قرض من بنك التنمية الاجتماعية وهي تتمثل في الاتي:-

أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية.

يجب أن يتراوح عمر المتقدم بين 18 و 60 عامًا.

يجب أن يكون السجل الائتماني لمقدم الطلب موثوقًا به.

تحتاج إلى تقديم طلب للحصول على أموال كضمان للقرض.

ألا يتجاوز الدخل الشهري لمقدم الطلب 14000 ريال.

يحتاج المتقدمون إلى رخصة قيادة سارية.

يجب على المتقدمين عدم تسجيل المخالفات المرورية.

اعتمادًا على نوع الشاحنة، تحتاج إلى التسجيل في إحدى الشركات المعتمدة.

المستندات المطلوبة من بنك التنمية الاجتماعية

توجد بعض المستندات الهامة التي يجب تقديمها من قبل الراغبين في الحصول على قرض من بنك التنمية وهي كالاتي:-

يرجى إحضار بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بك.

رقم الحساب المصرفي لمقدم الطلب.

رقم هاتف مسجل في منصة أبشر.

رخصة قيادة سارية المفعول.

تقديم تأمين السيارة.

كيفية التقدم للحصول على الأموال إلكترونيًا

يمكنك التقدم بطلب للحصول على الأموال عبر الإنترنت باتباع الخطوات التالية: