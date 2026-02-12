الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 03:03 صباحاً - بالتزامن مع الشهر الكريم.. أمانة “العاصمة المقدسة” ترفع درجة الجاهزية على المواد الغذائية

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة عن رفع درجة جاهزيتها للقصوى فيما يخص عينات المواد الغذائية المعروضة في المطاعم والأسواق المختلفة والتي سيتم إتاحتها للزوار الكرام وأهالي مكة المكرمة خلال شهر رمضان المبارك الذي يفصلنا عنه أيام قليلة.

حيث صرحت الأمانة أنه قد تم تخصيص ثلاثة مختبرات متنقلة بالإضافة إلى المختبر المركزي وتعمل جميعها على تحليل عينات الأغذية والمياه والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وقد شددت الأمانة على أن المختبرات المتنقلة من المرجو أن تعمل بدافع كبير في تعزيز منظومة سلامة الأغذية بالعاصمة المقدسة والاستفادة منها في البلديات الفرعية والمرتبطة، وتسهم في عملية الكشف عن جودة الغذاء، ومباشرة حالات اشتباه التسمم الغذائي، وتوفر الوقت والجهد في عملية فحص الأغذية ومتابعة سلامتها خلال مواسم الحج والعمرة.

كما تسعى الأمانة لإعطاء نتائج معملية تحليلية صحيحة ودقيقة موثوق فيها وذلك من خلال كفاءة العاملين داخل المعامل والمختبرات وكفاءة أداء العملية التحليلية المتبعة.