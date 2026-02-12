سعر سهم بنك الدوحة (DHBK) يمدد من مكاسبه – توقعات اليوم – 12-02-2026

عزز سعر سهم شركة المواساة للخدمات الطبية (4002) من مكاسبه القوية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ارتكازه في وقت سابق لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، ولينجح من جديد في الاستقرار أعلى مستوى المقاومة المحوري 69.25 ريال، وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، وتأثره في وقت سابق باختراق خط اتجاه هابط، كما نلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السهم بتحركاته السابقة في تصريف تشبعه الشرائي بها.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره اعلى المقاومة المذكورة 69.25 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة التالي له عند سعر 73.50 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد