- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سهم استثمارات (NINV) يبقي الوضع بلا تغيير – توقعات اليوم – 12-02-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-02-12 00:06AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
صعد سعر سهم شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (2380) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وذلك على اثر استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السهم في تصريف تشبعه الشرائي بها، في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، تعزز من فرص تمديد مكاسب السهم على المدى القريب.
لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 6.70 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 7.65 ريال.
توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد