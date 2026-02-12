سعر سهم استثمارات (NINV) يبقي الوضع بلا تغيير – توقعات اليوم – 12-02-2026

صعد سعر سهم شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (2380) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وذلك على اثر استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السهم في تصريف تشبعه الشرائي بها، في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، تعزز من فرص تمديد مكاسب السهم على المدى القريب.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 6.70 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 7.65 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد