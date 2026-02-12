سعر سهم المواساة (4002) يستعيد تعافيه – توقعات اليوم – 12-02-2026

قفز سعر سهم شركة الإتصالات المتنقلة السعودية (7030) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مصحوباً بزيادة كبيرة في أحجام التداول، لينجح السهم بهذا الارتفاع في الوصول لمستوى المقاومة المحوري 11.70 ريال، تلك المقاومة التي كانت هدفاً محتملاً لنا بتحليلاتنا السابقة، في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مع تداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط الديناميكي المتمثل في تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي مفرط مقارنة بحركة السعر.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته اللحظية القادمة، بشرط مهم وهو اختراقه أولاً للمقاومة المذكورة 11.70 ريال، ليكون هدف السهم التالي عند المقاومة 12.60 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد