الاقتصاد

سعر سهم المواساة (4002) يستعيد تعافيه – توقعات اليوم – 12-02-2026

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر سهم المواساة (4002) يستعيد تعافيه – توقعات اليوم – 12-02-2026 1/2
  • سعر سهم المواساة (4002) يستعيد تعافيه – توقعات اليوم – 12-02-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سهم المواساة (4002) يستعيد تعافيه – توقعات اليوم – 12-02-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-02-12 00:05AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

قفز سعر سهم شركة الإتصالات المتنقلة (7030) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مصحوباً بزيادة كبيرة في أحجام التداول، لينجح السهم بهذا الارتفاع في الوصول لمستوى المقاومة المحوري 11.70 ريال، تلك المقاومة التي كانت هدفاً محتملاً لنا بتحليلاتنا السابقة، في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مع تداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط الديناميكي المتمثل في تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي مفرط مقارنة بحركة السعر.

 

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته اللحظية القادمة، بشرط مهم وهو اختراقه أولاً للمقاومة المذكورة 11.70 ريال، ليكون هدف السهم التالي عند المقاومة 12.60 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا