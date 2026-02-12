الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 02:16 صباحاً - طريقة التسجيل بترخيص المهن التعليمية في السعودية تكمن في اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة، حيث إن ترخيص المهن التعليمية هو واحد من أهم الوثائق التي يحتاجها المعلم في السعودية، فسنتعرف اليوم من خلال موقع لحظات نيوز على كل ما يخص هذه الرخصة.

طريقة التسجيل بترخيص المهن التعليمية في السعودية

يلزم اتباع مجموعة من الخطوات من أجل التسجيل بترخيص المهن التعليمية بالمملكة العربية السعودية، وتلك الخطوات تتمثل فيما يلي:

الذهاب إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة تقوم التعليم والتدريب “من هنا“. إدخال رقم السجل المدني وكلمة المرور.

تحديد أنا لست روبوت. النقر على تسجيل. إدخال رمز التحقق المرسل على الهاتف الجوال. الانتقال إلى ملف تعريف المستخدم. اختيار الاختبارات. تحديد موعد الاختبار. النقر على إرسال.

اقرأ أيضًا: شروط الحصول على رخصة مستشار قانوني

الاستعلام عن نتيجة الرخصة المهنية برقم الهوية

هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها من أجل الاستعلام عن نتيجة الرخصة المهنية باستخدام رقم الهوية، وتلك الخطوات تتمثل فيما يلي:

الذهاب إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة تقويم التعليم والتدريب “من هنا“. إدخال رقم الهوية. كتابة كلمة المرور. اختيار اختبار الترخيص المهني لوظائف التدريس. تحديد طلب الهوية. كتابة رمز التحقق الذي يظهر أمام المستخدم للتأكيد. النقر على كلمة بحث. ستظهر الآن نتيجة رخصة المعلم.

شروط الحصول على ترخيص المهن التعليمية

توجد مجموعة من الشروط التي يُمكن الحصول عليها من أجل الالتزام بالمهن التعليمية، وتلك الشروط تتمثل فيما يلي:

أن يحصل المتقدم على درجة البكالوريوس وهذا في المادة المتقدم لها كحد أدنى.

أن يتم اجتياز القبول التربوي التخصصي والعام.

الحصول على الدرجات المطلوبة ليتم تخطي الاختبارات.

أن يمر أكثر من عام على الرخصة المهنية.

أن يكون المتقدم للحصول على الرخيص ذو جنسية سعودية.

أن يتم سداد كافة الرسوم من أجل الحصول على الرخصة المهنية.

أن يتم مراعاة سنوات الخبرة للمتقدم.

مميزات اختبارات الرخصة المهنية

في سياق عرض طريقة التسجيل بترخيص المهن التعليمية في السعودية، سنعرض في النقاط التالية المميزات التي يُمكن الحصول عليها عند إجراء اختبارات الرخصة المهنية:

مساعدة المعلم على الاهتمام بالمعايير التربوية خلال العملية التعليمية.

المحافظة على المستوى المناسب للمعلم المؤهل للوظيفة بالفعل.

العمل على زيادة كفاءة المعلمين ورفع الإمكانيات العملية والعلمية لهم.

حالات إلغاء الرخصة المهنية

توجد مجموعة من الحالات التي يتم فيها إلغاء الرخصة المهنية، وتلك الحالات تتمثل فيما يلي:

أن تكون البيانات التي تم إدخالها من قبل المعلم غير صحيحة.

أن يتم الترويج للأفكار السلبية.

في حالة عدم ممارسة مهنة التدريس.

ممارسة الأعمال التي تتسبب في إساءة الدين الإسلامي.

التسويق للأفكار المتطرفة.

في حالة الإصابة بمرض عقلي.

أن تكون سمعة المعلم سيئة.

استخدام الترخيص في أعمال أخرى لا تهدف للتعليم.

اقرأ أيضًا: شروط الحصول على رخصة المحاماة

رسوم التسجيل في امتحان الترخيص المهني

على المتقدم للحصول على الترخيص أن يكون على دراية بالرسوم اللازمة للتسجيل في امتحان الترخيص النهائي، وتتمثل تلك الرسوم فيما يلي:

100 ريال سعودي للاختبار التعليمي العام.

100 ريال سعودي للاختبارات التعليمية المتخصصة.

100 ريال سعودي يتم دفعها بعد اجتياز الاختبارات.

طريقة سداد رسوم ترخيص المهن التعليمية

بعد معرفة طريقة التسجيل بترخيص المهن التعليمية في السعودية، سنوضح فيما يلي من خطوات طريقة سداد الرسوم المتعلقة بترخيص المهن التعليمية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك الذي يوجد عليه حساب للمتقدم على الترخيص. كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور. النقر على سداد الفواتير. إدخال رقم الإيصال المُراد سداده. الضغط على المقابل المادي.

التسجيل في ترخيص المهن التعليمية يتم من خلال موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب، حيث يتم الحصول على الترخيص بصورة إلكترونية تمامًا، مما يوفر على المستخدم الكثير من الوقت والجهد.

أسئلة شائعة

ما هي مدة صلاحية الرخصة المهنية؟

مدة صلاحية الرخصة المهنية هي 5 سنوات من تاريخ صدورها.

كيف يُمكن التواصل مع هيئة تقويم التعليم والتدريب؟

يُمكن التواصل مع هيئة تقويم التعليم والتدريب من خلال الاتصال على الرقم 920033555.