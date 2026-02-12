“الأمانة العامة” موعد صرف تعويضات هدد جدة 1447 في السعودية

الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 02:16 صباحاً - موعد صرف هدد جدة 1447 في السعودية، تشهد مدينة جدة في المملكة العربية السعودية مشروع هدد جدة 1447 لإزالة الأحياء العشوائية، وتسعى الأمانة العامة بمدينة جدة لتطوير وتجميل المدينة، أصبح موعد صرف تعويضات هدد جدة 1447 أمرًا يثير الاهتمام في الآونة الأخيرة، سنقدم لكم معلومات واقعية حول موعد صرف هذه التعويضات في جدة وكيفية الاستعلام عنها، دعونا نتعرف على كافة التفاصيل والخطوات اللازمة للحصول على تعويضات المشروع الهدد في جدة.

موعد صرف تعويضات هدد جدة 1447

موعد صرف تعويضات هدد جدة 1447، وذلك في إطار سعي المملكة العربية السعودية لتطوير وتجميل المدينة، حيث حددت أمانة جدة إجراءات ومتطلبات محددة لصرف تعويضات إزالة العشوائيات، يُطلب من أصحاب العشوائيات القيام بإجراءات معينة، ويمكنك التحقق من موعد صرف التعويضات والتفاصيل والإجراءات متاحة من خلال رابط الإستعلام عن موعد صرف تعويضات هدد جدة 1447.

متى يتم صرف الهدد في برنامج حساب المواطن

يتم صرف الهدد في برنامج حساب المواطن شهريًا، وذلك في نهاية كل شهر هجري. يتم إيداع المبلغ المستحق مباشرة في حساب المستفيدين، ويمكن للأسرة سحب الأموال من أي صراف آلي أو استخدامها عبر بطاقة الصراف الآلي.

التسجيل في برنامج حساب المواطن

للتسجيل في برنامج حساب المواطن، يجب على المواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة تقديم طلب عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج. يحتاج المتقدمون إلى تقديم بعض المعلومات الشخصية والاقتصادية، مثل رقم الهوية الوطنية ورقم الحساب البنكي. بعد التسجيل، سيتم مراجعة طلبك وتحديد مدى استحقاقك للدعم وفقًا للشروط والأحكام المحددة.

بفضل برنامج حساب المواطن، يمكن للأسر المستحقة الاستفادة من الدعم المالي الشهري لتحسين حياتهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

تاريخ بدء صرف الهدد في جدة

تعتبر صرف الهدد من الأحداث المهمة التي ينتظرها الكثير من المواطنين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وفيما يتعلق بمدينة جدة، فإن تاريخ بدء صرف الهدد لعام 1447 هو يوم الأحد، 1 رمضان 1447 هـ الموافق 11 أبريل 2026م، يجب على المواطنين الانتظار حتى هذا التاريخ للحصول على هديتهم.

تاريخ انتهاء صرف الهدد في جدة

بالنسبة لتاريخ انتهاء صرف الهدد في جدة لعام 1447، فإنه سيكون يوم الأحد، 29 رمضان 1447 هـ الموافق 9 مايو 2026م، يجب على المواطنين استلام هديتهم قبل هذا التاريخ حتى لا يفوتهم الفرصة، تعد صرف الهدد في جدة مناسبة مهمة للمواطنين، ويجب عليهم الانتظار حتى تاريخ بدء الصرف والحصول على هديتهم قبل تاريخ انتهاء الصرف.