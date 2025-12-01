شكرا لقرائتكم خبر في تجربة مجتمعية رائدة… أكاديمية الأمير سلطان تنجح في تنظيم حملة تبرع بالدم ضمن مستهدفات رؤية 2030 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظّمت أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران حملةً ناجحة للتبرع بالدم، بالتعاون مع مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة، وذلك تعزيزًا لدورها في خدمة المجتمع، وتحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في المحور الثالث (وطن طموح – الشراكات المجتمعية).

أقيمت الحملة في مقر الأكاديمية وسط إقبالٍ واسع من المنسوبين والمتدربين، في صورة تعكس وعي الكوادر الوطنية بأهمية دعم القطاع الصحي والمشاركة في المبادرات الإنسانية.

وجاءت هذه المبادرة بإشراف مباشر من سعادة الرئيس التنفيذي لأكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران، الكابتن إسماعيل بن سلمان الكُشّي، الذي يولي البرامج المجتمعية اهتمامًا كبيرًا، ويعمل على تعزيز ثقافة العطاء والتطوع بين منسوبي الأكاديمية.

من جانبه، أوضح المهندس سعد الجعيد – كبير مدربي أداء الطائرات ومنسق الشراكات المجتمعية بالأكاديمية، أن الحملة تأتي ضمن سلسلة مبادرات تعمل الأكاديمية على تنفيذها لخدمة المجتمع ودعم الجهات الصحية؛ مؤكدًا أن الإقبال الكبير من المتبرعين يجسد روح العطاء والانتماء الوطني.

وقال الجعيد:

“دور الأكاديمية لا يقتصر على التعليم والتدريب، بل يمتد ليشمل المشاركة الفاعلة في المبادرات المجتمعية. هذه الحملة واحدة من مبادرات قادمة بإذن الله.”

واختُتمت الحملة بتوجيه الشكر للجهات الطبية المشاركة، ولجميع المتبرعين، مع التأكيد على استمرار التعاون بين الأكاديمية والمستشفى في مبادرات تسهم في تعزيز الصحة العامة وترسيخ قيم المسؤولية المجتمعية.