أتقدم بعميق الشكر والتقدير لكل الإخوة والأحباب الذين تفاعلوا مع قضية ( أم عباس) التي عرضنا حكايتها في هذه المساحة أول أمس .. شغلتنا عوارض العمل الصحفي عن متابعة أمرها ..

الشكر لكل الذين تواصلوا معنا لتقديم الدعم والعون .. بحمد الله تواصل معها محسنون ووفروا لها معينات عمل وإعانة معيشة لها ولأطفالها الثلاثة .. شكراً عميقاً للأخ أبوعمار من كسلا .. وللأخ الدكتور الباقر من السعودية وشكراً عميقاً للأخ العزيز حارب عمر الذي كان حلقة وصل بين أم عباس وفاعلة خير من الوسط الصحفي والإعلامي .. جزي الله خيراً كل الذين تواصلوا معنا للدعم وأخطرناهم بأننا تواصلنا مع وزارة الرعاية الاجتماعية التي توّلت بالكامل أمر أم الأطفال الثلاثة .. قضينا ظهر أمس وقتاً مطولاً مع الأخ الدكتور أبوبكر جمعة وكيل وزارة تنمية الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية والذي باشر بنفسه مشكوراً مأجوراً تكليف فريق بحث متخصص لدراسة حالة أم عباس تمهيداً لوضع حل متكامل لمحنتها ..

قلت للأخ وكيل وزراة تنمية الموارد البشرية إنّ حالة أم عباس نموذج لواقع محزن للشرائح والفئات الضعيفة التي طحنتها الحياة وعاديات الأيام .. والأمل أن تتسع مظلة الرعاية لحالات كثيرة تشابه حالة أم عباس التي ألجأتها الظروف لتعمل ( ماسحة أحذية ) تورنّش أحذية المصلين علي أبواب المساجد وعابري السبيل في الأماكن العامة ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد