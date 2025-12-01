شاهد.. بقال يواصل كشف المستور: (أتحدى أي قيادي في الدعم السريع أن يخرج ويؤكد مقابلته لحميدتي وحسب علمي قائد المليشيا ما زال يتلقى العلاج)

- 1/2
واصل القيادي السابق بمليشيا الدعم السريع, والصحفي, إبراهيم بقال سراج, كشف الحقائق داخل أروقة الدعم السريع, وذلك خلال حديثه في بث مباشر عبر إحدى مواقع التواصل.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ذكر بقال, الذي أعلن في وقت سابق إنسلخه من الدعم السريع, أنه لا يستطيع التأكيد بوفاة حميدتي, من عدمها.
لكنه تحدى كل قيادات الدعم السريع, بأن يخرج أحدهم ويؤكد أن قابل قائد المليشيا, بعد الحرب, وجزم بقال, بأن حميدتي, مختفي ولا أحد يستطيع مقابلته.
ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد أكد بقال, أن المعلومات التي كانت لديه إبان تواجده بالدعم السريع, كانت تفيد بأن حميدتي, يخضع لجلسات علاج طبيعي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
