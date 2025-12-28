اخبار الخليج / اخبار الإمارات

تنبيه من المركز الوطني للأرصاد

ابوظبي - سيف اليزيد - كشف المركز الوطني للأرصاد، عن توقعاته لحالة الطقس، في الدولة، خلال اليوم الأحد، وذلك عبر حسابه الرسمي على منصة إكس.

وتوقع الوطني للأرصاد، هبوب رياح شمالية شرقية نشطة السرعة تصل سرعتها 45 كم/ساعة، والبحر مضطرب الموج أحياناً مع السحب في بحر عمان ويصل ارتفاع الموج إلى 7 أقدام وذلك من الساعة 10:50 وحتى الساعة 20:00، اليوم الأحد. ودعا الوطني للأرصاد إلى توخي الحيطة والحذر.

كما توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس اليوم غائم جزئياً إلى غائم أحياناً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار.والموج في بحرعمان سيكون خفيفاً إلى متوسط.

