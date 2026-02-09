اخبار العالم

التشيك تعتزم حظر منصات التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن الـ15

0 نشر
0 تبليغ

التشيك تعتزم حظر منصات التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن الـ15

ابوظبي - سيف اليزيد - أعرب رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش، للمرة الأولى، عن تأييده لفرض حظر على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن الخامسة عشرة.
وقال بابيش في مقطع نشر على منصة فيسبوك للتواصل الاجتماعي  "أنا أؤيد هذا التوجه، إذ يتعين علينا حماية أطفالنا". وتأتي هذه التحركات في وقت تدرس فيه عدة دول أوروبية فرض قيود مماثلة على منصات التواصل الاجتماعي للأطفال، وذلك في أعقاب إقرار أستراليا لإجراءات وصفت بأنها الرائدة عالميا في هذا المجال أواخر العام الماضي. وبحسب وزير الصناعة كاريل هافليتشيك، فإن الحكومة التشيكية تهدف إلى اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن في موعد أقصاه نهاية العام الجاري.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا