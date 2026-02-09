التشيك تعتزم حظر منصات التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن الـ15

ابوظبي - سيف اليزيد - أعرب رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش، للمرة الأولى، عن تأييده لفرض حظر على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن الخامسة عشرة.

وقال بابيش في مقطع نشر على منصة فيسبوك للتواصل الاجتماعي "أنا أؤيد هذا التوجه، إذ يتعين علينا حماية أطفالنا". وتأتي هذه التحركات في وقت تدرس فيه عدة دول أوروبية فرض قيود مماثلة على منصات التواصل الاجتماعي للأطفال، وذلك في أعقاب إقرار أستراليا لإجراءات وصفت بأنها الرائدة عالميا في هذا المجال أواخر العام الماضي. وبحسب وزير الصناعة كاريل هافليتشيك، فإن الحكومة التشيكية تهدف إلى اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن في موعد أقصاه نهاية العام الجاري.