محمد بن راشد يحضر أفراح الفلاسي والسويدي في دبي

ابوظبي - سيف اليزيد - حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، حفل الاستقبال الذي أقامه عبدالله سعيد حزيم الفلاسي، في دبي، بمناسبة زفاف نجله سعيد، على كريمة سالم سلطان بالرشيد السويدي. وفق الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، على منصة إكس.

December 28, 2025

