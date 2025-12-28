انتقادات لاذعة لستارمر لترحيبه بعودة علاء عبدالفتاح

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: ستارمر يتعرض لانتقادات بسبب احتفاله بعودة الناشط علاء عبد الفتاح المتهم بنشر آراء "متطرفة" على مواقع التواصل الاجتماعي.

يواجه رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر انتقادات لاذعة بسبب احتفاله بعودة ناشط بريطاني من الاحتجاز في مصر، وذلك في ضوء منشوراته السابقة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال رئيس الوزراء يوم الجمعة إنه "مسرور" بعودة علاء عبد الفتاح إلى أحبائه في المملكة المتحدة.

وقد ردد وزراء في حكومته، بمن فيهم وزيرة الخارجية إيفيت كوبر ووزير العدل ديفيد لامي، هذا الشعور بمنشورات مماثلة.

سوء تقدير

لكن وزير العدل في حكومة الظل، روبرت جينريك، قال إن "تأييد" السير كير للسيد عبد الفتاح يُظهر سوء تقدير، بالنظر إلى منشوراته السابقة على مواقع التواصل الاجتماعي التي يبدو أنها تُظهر آراء "متطرفة" "حول العنف واليهود والشرطة".

كما انتقد مجلس القيادة اليهودية، وهو مؤسسة خيرية تمثل المنظمات اليهودية في جميع أنحاء المملكة المتحدة، "الترحيب الحار" من الحكومة البريطانية.

وكان أُلقي القبض على السيد عبد الفتاح، وهو مواطن بريطاني مصري يحمل الجنسيتين، في مصر عام ٢٠١٩، وحُكم عليه لاحقًا بالسجن خمس سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة.

ووصف محققو الأمم المتحدة سجنه بأنه انتهاك للقانون الدولي، وأُفرج عنه بعد أن أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عفوًا عنه في سبتمبر/أيلول. وكان حزب المحافظين قد ضغط أيضًا من أجل إطلاق سراحه.

وكان السيد عبد الفتاح صوتًا بارزًا في ثورات الربيع العربي في مصر عام ٢٠١١، وخاض إضرابات عن الطعام من داخل السجن.

ترحيب ستارمر

وكتب السير كير ستارمر على موقع X: "يسعدني عودة علاء عبد الفتاح إلى المملكة المتحدة واجتماعه بأحبائه، الذين لا شك أنهم يشعرون بارتياح عميق.

وأود أن أُشيد بعائلة علاء، وبكل من عملوا وناضلوا من أجل هذه اللحظة."

وقال "كانت قضية علاء على رأس أولويات حكومتي منذ تولينا السلطة. وأنا ممتن للرئيس السيسي لقراره بمنحه العفو."

تأييد شخصي وعلني

وقال السيد جينريك إن هذه التصريحات تُعدّ "تأييدًا شخصيًا وعلنيًا" من رئيس الوزراء.

وكتب: "بالنظر إلى سجل السيد عبد الفتاح الحافل بالتصريحات المتطرفة حول العنف واليهود والشرطة، فقد كان ذلك خطأً جسيمًا في التقدير."

وأشار السيد جينريك إلى منشورات على الإنترنت تعود إلى عام 2010، ويبدو أنها صادرة عن حساب السيد عبد الفتاح على موقع "إكس".

عنف ضد الصهيونيين

وتتضمن هذه المنشورات عدة منشورات تدعو على ما يبدو إلى العنف ضد "الصهيونيين" والشرطة.

وفي عام 2014، تسببت منشوراته على تويتر في حرمانه من الترشح لجائزة ساخاروف التي يمنحها البرلمان الأوروبي.

وقد سحبت المجموعة الداعمة له ترشيحه لجائزة حقوق الإنسان، قائلةً إنها اكتشفت تغريدة من عام 2012 دعا فيها إلى قتل الإسرائيليين.

في رسالته إلى رئيس الوزراء، طلب السيد جينريك منه توضيح ما إذا كان على علم بتصريحات السيد عبد الفتاح قبل أن ينشر منشورًا أعرب فيه عن "سعادته" بإطلاق سراحه.

وسأل عما إذا كان السير كير سيصحح موقفه ويسحب "تأييده المطلق".

وقال: "لا ينبغي سجن أي شخص تعسفيًا، ولا لمجرد معارضته السلمية. ولكن لا ينبغي لرئيس الوزراء أيضًا أن يمنح سلطة منصبه لشخصٍ تتجاوز كلماته حدود العنصرية والتحريض على سفك الدماء".

ويُفهم أن السير كير لم يكن على علم بمنشورات وسائل التواصل الاجتماعي عندما رحّب بعودة السيد عبد الفتاح. وقال مصدر في مقر رئاسة الوزراء إنهم لا يتغاضون عن "المنشورات البغيضة".

مجلس القيادة اليهودية

كما أعرب مجلس القيادة اليهودية عن قلقه في أعقاب الهجمات المعادية للسامية الأخيرة في مانشستر وشاطئ بوندي في أستراليا.

قال المجلس: "نشعر بالصدمة إزاء الترحيب الحار الذي حظي به علاء عبد الفتاح من الحكومة البريطانية.

لقد أكد رئيس الوزراء مؤخرًا عزمه على استئصال معاداة السامية من بلادنا، ولكنه الآن يُعرب عن سعادته بوصول شخصٍ دعا إلى قتل الصهاينة إلى المملكة المتحدة.

نعلم من هيتون بارك ومانشستر وشاطئ بوندي أن هناك من يعتبرون مثل هذه الكلمات دعوةً للعمل.

واحتفت الحكومة البريطانية بوصول السيد عبد الفتاح باعتباره انتصارًا، بينما سيرى اليهود البريطانيون فيه تذكيرًا آخر بالخطر الذي نواجهه."

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية: "السيد عبد الفتاح مواطن بريطاني. لطالما كان العمل على إطلاق سراحه من الاحتجاز، ولم شمله مع عائلته في المملكة المتحدة، أولويةً للحكومات المتعاقبة."