شاهد بالفيديو.. الفنانة هدى عربي تثير الجدل بوصلة رقص فاضحة وتمازح شاب وتستقبله بالسلام بالأحضان

أثارت الفنانة السودانية, الشهيرة هدى عربي, الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ببلاده وذلك بعد ظهوره في مقطع فيديو من حفل زواج أحيته في الأيام الماضية. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد قدمت المطربة الملقبة بالسلطانة, وصلة رقص مع مجموعة من الشباب وصفها الجمهور والمتابعون بالفاضحة. السلطانة زادت من إثارة الجدل بممازحتها لشاب قيل أنه من أصدقائها المقربين قدم إليها أثناء تقاعلها في الرقص حيث استقبلته المطربة بالسلام بالأحضان في مشهد عرضها لإنتقادات واسعة على السوشيال ميديا. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

