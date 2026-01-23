ترامب تحت وابل من النيران البريطانية

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: واجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب موجة من الانتقادات حادة لتصريحه بأن حلفاء الناتو تجنبوا الخطوط الأمامية في أفغانستان.

في مقابلة مع قناة (فوكس نيوز)، كرر ترامب انتقاده لحلف الناتو، قائلاً إنه غير متأكد من أن الحلف سيكون موجوداً "إذا احتجنا إليه يوماً ما". وتُعدّ أميركا الدولة الوحيدة التي فعّلت بند الدفاع الجماعي في الحلف.

وقال: "لم نحتج إليهم قط" وأضاف الرئيس الأميركي: "سيقولون إنهم أرسلوا بعض القوات إلى أفغانستان... وهذا صحيح، لكنهم بقوا في الخلف قليلاً، بعيداً عن خطوط المواجهة".

داونينغ ستريت

وفي رد غاضب، أكد 10 داونينغ ستريت أن دونالد ترامب "أخطأ بتقليص دور القوات، بما فيها القوات البريطانية" في أفغانستان.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء للصحفيين السياسيين: "أخطأ ترامب بتقليص التضحيات التي تُقدم كجزء من حلف الناتو في أفغانستان".

وقال: "أخطأ الرئيس بتقليص دور القوات، بما فيها القوات البريطانية".

وأضاف: "قُتل 457 جنديًا بريطانيًا في أفغانستان، وأُصيب عدد أكبر. عانى الكثيرون من إصابات غيّرت مجرى حياتهم، وقدّموا تضحياتهم، إلى جانب آخرين، في سبيل الأمن وردًا على هجوم استهدف حليفًا".

وقال المتحدث إن السير كير ستارمر فخور جدًا بالجنود وتضحياتهم.

وامتنع داونينغ ستريت عن الإفصاح عما إذا كان رئيس الوزراء سيطلب اعتذارًا من ترامب، أو ما إذا كان الطرفان سيتحدثان عن هذه التصريحات.

وشدد على أهمية العلاقة الخاصة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة، واصفةً إياها بأنها "من أقوى العلاقات بين البلدين في مجالات الأمن والدفاع والتجارة".

وأضاف المتحدث: "لقد استمرت هذه العلاقة لعقود عديدة وعبر صراعات كبيرة".

الأمن الجماعي

وتُعدّ أميركا العضو الوحيد في حلف الناتو الذي فعّل بنود الأمن الجماعي في المادة الخامسة من حلفه، والتي تنص على أن أي هجوم على أحد الأعضاء يُعتبر هجوماً على جميع الأعضاء.

جاء ذلك بعد هجمات 11 سبتمبر الإرهابية عام 2001، والتي أدت إلى غزو أفغانستان بقيادة الولايات المتحدة.

وتكبدت المملكة المتحدة ثاني أعلى عدد من القتلى العسكريين في الصراع الأفغاني، حيث بلغ 457 قتيلاً. بينما بلغ عدد القتلى في الولايات المتحدة 2461 قتيلاً.

وتكبد حلفاء أميركا 1160 قتيلاً خلال الصراع، أي ما يقارب ثلث إجمالي قتلى التحالف.

استجابة بريطانيا

وقال وزير الدفاع البريطاني، جون هيلي: "لم يتم تفعيل المادة الخامسة من حلف الناتو إلا مرة واحدة. وقد استجابت المملكة المتحدة وحلفاؤها في الناتو لنداء الولايات المتحدة". وفقد أكثر من 450 جنديًا بريطانيًا أرواحهم في أفغانستان.

واضاف: "يجب أن نتذكر هؤلاء الجنود البريطانيين لما كانوا عليه: أبطالًا ضحوا بأرواحهم في سبيل أمتنا."

ودُعي كير ستارمر لمواجهة ترامب. وقالت ديان ديرني، التي أصيب ابنها، بن باركنسون، بجروح بالغة عندما اصطدمت مركبته بلغم في أفغانستان عام 2006، إن تصريحات الرئيس الأمريكي "إهانة بالغة".

ودعت السير كير إلى مواجهة السيد ترامب بشأنها.

ويُعتبر السيد باركنسون على نطاق واسع الجندي البريطاني الأكثر إصابةً بين الناجين من الحرب.

وأدى الانفجار إلى بتر ساقي الجندي السابق، والتواء في العمود الفقري، وتلف في الدماغ. وقالت والدته: "أؤكد لكم أن طالبان لم تزرع عبوات ناسفة على بعد أميال وأميال من خط المواجهة."

وأضافت: "على السير كير أن يدافع عن قواته المسلحة، وعليه أن يدحض تمامًا ما قاله دونالد ترامب".

ادعاءات سخيفة

ومن جهته، وصف آل كارنز، وزير القوات المسلحة، الذي خدم خمس جولات في أفغانستان كجندي في مشاة البحرية الملكية، هذه الادعاءات بأنها "سخيفة للغاية" دون أن يذكر اسم السيد ترامب صراحةً.

وفي مقطع فيديو، قال: "قاتل العديد من أفراد الخدمة الشجعان والشرفاء من مختلف الدول على خط المواجهة. وقاتل الكثيرون في مناطق أبعد بكثير.

خدمتُ خمس جولات في أفغانستان، العديد منها إلى جانب زملائي الأمريكيين. بذلنا معًا الكثير من الجهد والتضحية. لم يعد الجميع إلى ديارهم".

ووصف وزير الرعاية الاجتماعية، ستيفن كينوك، ادعاء السيد ترامب بأنه "مخيب للآمال للغاية". وصرح السيد كينوك لشبكة سكاي نيوز: "تصريحات الرئيس ترامب مخيبة للآمال للغاية. لا توجد طريقة أخرى للتعبير عن ذلك، ولا أعرف حقًا سبب إدلائه بها". لا أعتقد أن هناك أي أساس لتصريحاته هذه.

وقال إن هناك "تاريخًا طويلًا من وقوف القوات المسلحة البريطانية جنبًا إلى جنب مع الولايات المتحدة".

وأضاف كينوك: "سندافع دائمًا عن القيم التي نعتز بها: الديمقراطية، والحرية، والحق في التصدي للديكتاتوريين وكل من يسعى لتقويض قيمنا وأسلوب حياتنا - وحلف شمال الأطلسي (الناتو) هو جوهر هذا التحالف".

وأشار إلى أن المادة الخامسة من حلف الناتو - التي تدعو الحلفاء للدفاع عن أي عضو - لم تُفعّل إلا "لمساعدة الولايات المتحدة بعد أحداث 11 سبتمبر".

وقال: "لقد ضحى العديد من الجنود البريطانيين، والعديد من جنود الدول الأوروبية الأخرى وحلفاء الناتو، بأرواحهم دعمًا للمهام الأمريكية، والمهام التي قادتها الولايات المتحدة في أماكن مثل أفغانستان والعراق".

وقال الوزير البريطاني: "أنا فخور للغاية بقواتنا المسلحة. لقد خاطروا بحياتهم من أجل وطننا". إنهم يجسدون الشرف والبسالة والوطنية، وأي شخص يحاول انتقاد ما قدموه والتضحيات التي بذلوها فهو مخطئ تمامًا،" أضاف السيد كينوك.

لطالما كنا حاضرين

ووصفت النائبة إميلي ثورنبيري، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم، تصريحات السيد ترامب بأنها "إهانة" لعائلات الشهداء، و"أكثر بكثير من مجرد خطأ".

وفي حديثها على برنامج "سؤال الساعة" على قناة بي بي سي، قالت النائبة إميلي: "كيف يجرؤ على القول إننا لم نكن في الخطوط الأمامية، كيف يجرؤ؟

وقالت: "لطالما كنا حاضرين كلما احتاجنا الأمريكيون، لطالما كنا حاضرين".

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، قال زعيم الديمقراطيين الليبراليين، السير إد ديفي: "تهرب ترامب من الخدمة العسكرية خمس مرات.

"كيف يجرؤ على التشكيك في تضحياتهم؟ يجب أن يخجل فاراج وجميع من لا يزالون يتملقون ترامب".

إساءة إلى القوات

وقال النائب المحافظ بن أوبيس-جيكتي، الذي خدم في أفغانستان برتبة نقيب في فوج يوركشاير الملكي، إنه "من المحزن أن نرى رئيس الولايات المتحدة يستهين بتضحيات أمتنا، وتضحيات شركائنا في الناتو".

وأضاف: "لقد رأيت بأم عيني التضحيات التي قدمها الجنود البريطانيون الذين خدمت معهم في سانجين، حيث تكبدنا خسائر فادحة، كما تكبد مشاة البحرية الأمريكية خسائر مماثلة في العام التالي".

وتابع النائب: "لا أعتقد أن العسكريين الأميركيين يشاركون الرئيس ترامب رأيه؛ فتصريحاته تسيء إليهم باعتبارهم أقرب حلفائنا العسكريين".

يذكر انه في العام الماضي، رد نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس على مزاعم "عدم احترام" القوات البريطانية التي خدمت في العراق وأفغانستان، بعد أن أشار إلى أن قوة حفظ السلام المحتملة في أوكرانيا ستكون "20 ألف جندي من دولة ما لم تخض حربًا منذ 30 أو 40 عامًا".

في ذلك الوقت، كانت المملكة المتحدة وفرنسا فقط قد تعهدتا بإرسال قوات إلى قوة حفظ السلام المحتملة.