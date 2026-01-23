البرلمان الأوروبي يعتمد تعديلات جديدة على حقوق المسافرين جواً

ابوظبي - سيف اليزيد - تمسك البرلمان الأوروبي بموقفه من مراجعة لائحة حقوق المسافرين جواً (EU261)، مؤكداً الإبقاء على عتبة التأخير الحالية البالغة ثلاث ساعات لاستحقاق التعويض، وذلك بأغلبية 632 صوتاً مقابل 15 وامتناع 9 عن التصويت، بما ينسجم مع توصيات لجنة النقل البرلمانية.

ويأتي هذا القرار في ظل خلاف مع مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يدعو إلى ربط التعويض بتأخير أطول يتراوح بين أربع وست ساعات وبسقف لا يتجاوز 500 يورو، بينما يتمسك البرلمان بالتعويضات الحالية التي تتراوح بين 300 و600 يورو بعد ثلاث ساعات تأخير.

كما أقرّ النواب تعديلات إضافية، أبرزها السماح بحمل حقيبة شخصية وقطعة أمتعة يدوية مجاناً داخل مقصورة الطائرة، وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أو محدودي الحركة، بما يشمل التعويض والمساعدة وإعادة التوجيه عند تفويت الرحلات بسبب نقص الدعم.

وكان الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) قد انتقد في وقت سابق إصلاح قواعد EU261، محذّراً من أنها قد تؤدي إلى ارتفاع تكاليف السفر وتراجع المنافسة في قطاع الطيران.