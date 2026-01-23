وفاء عامر: الحكمة هي معرفة ما يجب تجاهله

- 1/2
شاركت الفنانة وفاء عامر، صورة جديدة بإطلالة كلاسيكية أنيقة باللون الأصفر، خطفت أنظار متابعيها وجمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكتبت وفاء عامر عبر حسابها على فيسبوك: “فن الحكمة هو معرفة ما يجب تجاهله”.
وكشفت الفنانة وفاء عامر، في لقاء خاص لموقع صدى البلد الإخباري، عن العديد من الأسرار والكواليس المتعلقة بشخصيتها في مسلسل «السرايا الصفرا»، مؤكدة أن الدور يُعد من أصعب وأهم الأدوار التي قدمتها خلال مشوارها الفني.
وأوضحت وفاء عامر أن شخصيتها في العمل تمر بتطورات درامية غير متوقعة، خاصة في علاقتها مع باقي أبطال المسلسل، مشيرة إلى أن الصراع مع شخصية الفنانة سارة سلامة، التي تجسد دور ضرتها، يحمل العديد من المفاجآت التي ستقلب الأحداث رأسًا على عقب.
وأضافت أن كواليس التصوير كانت مليئة بالتحديات، إلا أن التعاون بين فريق العمل ساهم في خروج المسلسل بصورة مميزة.
وأكدت وفاء عامر أن مسلسل «السرايا الصفرا» يعتمد على حبكة درامية قوية، وشخصيات مرسومة بعناية، واعدة المشاهدين بتصاعد الأحداث و أنها تستكمل حاليا مرحلة التصوير استعدادا لعرضه في رمضان 2026
صدى البلد
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
