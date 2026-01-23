شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تتجاوز حاجز 100 دولار لأول مرة في تاريخها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت عملة بيتكوين يوم الجمعة، مختتمة أسبوعًا من الضعف، في وقت لم تنجح فيه تهدئة التوترات بين الولايات المتحدة وجرينلاند، ولا عملية شراء كبيرة نفذتها شركة ستراتيجي، في دعم شهية المستثمرين تجاه العملات المشفرة.

كما ظل الإقبال على المخاطر خلال جلسة التداول الآسيوية محدودًا، متأثرًا باجتماع بنك اليابان، إلى جانب تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من احتمال اتخاذ عمل عسكري ضد إيران.

وفي المقابل، قفزت الملاذات الآمنة مثل الذهب والمعادن النفيسة الأخرى إلى مستويات قياسية، مدفوعة بزيادة الطلب على الأصول المادية، في حين تخلف أداء بيتكوين إلى حد كبير عن أداء المعدن النفيس.

وانخفضت أكبر عملة مشفرة في العالم بنسبة 0.5% لتسجل 89,517.3 دولارًا بحلول الساعة 00:53 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (05:53 بتوقيت غرينتش).

بيتكوين تتجه لخسارة أسبوعية بنسبة 5% وتتجاهل المؤشرات الإيجابية

ورغم تحقيق بيتكوين بعض المكاسب بعد أن خفف الرئيس ترامب لهجته بشأن جرينلاند في وقت سابق من هذا الأسبوع، فإن أكبر عملة مشفرة في العالم سرعان ما عكست مسارها وعادت لتقترب من أدنى مستوياتها في شهر واحد.

وكانت العملة المشفرة تتجه لتسجيل خسارة أسبوعية بنحو 5%، دون أن تلقى دعمًا يُذكر من إعلان شركة Strategy Inc (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: MSTR)، وهي أكبر جهة حيازة مؤسسية لبيتكوين، عن شراء عملات بيتكوين بقيمة 2.1 مليار دولار.

وفي الأشهر الأخيرة، برزت شركة Strategy أيضًا كمصدر قلق لأسواق بيتكوين، إذ تساءلت الأسواق عن الجدوى طويلة الأجل لاستراتيجية الشركة القائمة على الاحتفاظ ببيتكوين في خزينتها، لا سيما في ظل استمرار الأداء الضعيف لسعر بيتكوين.

كما ساهم تأجيل مشروع قانون طال انتظاره لتنظيم سوق العملات المشفرة في الضغط على بيتكوين وأسعار العملات المشفرة عمومًا، بعد أن عارضت أكبر منصة تداول أمريكية، Coinbase Global Inc (المدرجة في ناسداك تحت الرمز: COIN)، مشروع القانون بصيغته الحالية.

وظلت شهية المستثمرين الأفراد تجاه بيتكوين ضعيفة إلى حد كبير، خاصة مع تفوق أسهم التكنولوجيا في الأداء، مدفوعة بالحماس حول الذكاء الاصطناعي، وهو ما استحوذ على الجزء الأكبر من تدفقات رؤوس الأموال.

وأظهر مؤشر علاوة بيتكوين لدى كوينبيس (Coinbase Bitcoin Premium Index)، الذي يقيس الفجوة بين سعر بيتكوين في الولايات المتحدة ومتوسط سعرها عالميًا، أن العملة المشفرة كانت تتداول بخصم شبه ثابت في السوق الأمريكية منذ منتصف ديسمبر، ما يشير إلى أن شهية المستثمرين الأفراد في أكبر سوق للعملات المشفرة في العالم لا تزال ضعيفة بشكل عام.

أسعار العملات المشفرة اليوم: تراجع العملات البديلة واتجاهها لخسائر أسبوعية حادة

تراجعت أسعار العملات المشفرة الأخرى بالتوازي مع بيتكوين، وكانت تتجه لتسجيل خسائر أكبر بكثير خلال هذا الأسبوع.

وانخفضت عملة إيثر (Ether)، ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم، بنسبة 2.4% لتسجل 2,946.35 دولارًا، وكانت بدورها متجهة لخسارة أسبوعية بنحو 11.2%.

كما تراجعت عملة XRP بنسبة 1.5%، في حين انخفضت عملة BNB بنسبة 0.1%، مع اتجاه العملتين لتسجيل خسائر تتراوح بين 6% و8% خلال الأسبوع.