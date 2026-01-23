بالصورة.. الناشط البارز بالدعم السريع الفاضل منصور: (من يقولون لنا اذهبوا الي النيجر وتشاد لا يعرفون حتى اسماء الأشجار التي خلفنا)

نشر الناشط البارز بمليشيا الدعم السريع, القاضل منصور, تدوينة على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, أرفق معها صور له من إحدى مناطق سيطرتهم بدارفور. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد سخر الناشط البارز بالمليشيا من إتهامان البعض لأنهم بأنهم غير سودانيين, وتجمعوا من بعض الدول أفريقية. الفاضل منصور, كتب على الصورة التي ظهر فيها وهو يقف أمام بعض الأشجار: (من يقولون لنا اذهبوا الي النيجر وتشاد لا يعرفون حتى اسماء الأشجار التي خلفنا). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

