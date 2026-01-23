بالصور.. الجنس اللطيف على مواقع التواصل يتفاعل مع زواج طليقة الفنان مأمون سوار الدهب من أحد الأثرياء بتدوينات ساخرة: (قادرة وسمحة ويفوت الرمة ويجي  أبو عمة)

حظي زواج الحسناء هند عوض, طليقة الفنان الشاب مأمون سوار الدهب, باهتمام غير مسبوق على مواقع التواصل السودانية, خصوصاً من الجنس اللطيف. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد اجتاحت صور عقد قران الحسناء هند, السوشيال ميديا وتم نشرها وسط تعليقات وتدوينات ساخرة من الفتيات. ووفقاً لأبرز التعليقات والتدوينات المتداولة على صور “هند” وزوجها, فقد شاركت إحداهن الصور وكتبت عليها: (يفوت الرمة ويجي أبو عمة), وكتبت أخرى: (قادرة وسمحة ربنا يسعدك ويهنيك). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

