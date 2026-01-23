رئيس لجنة إدارة غزة يعلن فتح معبر رفح الأسبوع القادم

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

أعلن رئيس لجنة إدارة غزة علي شعث، أمس، أن معبر رفح بين قطاع غزة ومصر سيفتح الأسبوع المقبل.

وقال شعث في كلمة متلفزة بعد توقيع ميثاق «مجلس السلام» على هامش أعمال منتدى دافوس: «يسرني أن أعلن أن معبر رفح سيفتح الأسبوع القادم».

وأضاف: «معبر رفح شريان حياة، وفتحه إشارة إلى أن غزة لم تعد مغلقة أمام المستقبل والعالم».

وتابع: «أخاطب شعب غزة، لقد صمدتم وحافظتم على أسركم وأرضكم خلال سنوات عجاف، وكان صمودكم الأسطوري أعظم ما قدمتم».

وأشار، إلى أن «تطلع الفلسطينيين بغزة إلى مستقبل ينشأ فيه أبناؤنا بلا خوف أو قلق، تُفتح فيه المدارس، وتستعيد الحياة اليومية استقرارها وأمنها»، مؤكداً أن «المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود من الجميع».

وأردف: «لن تواجهوا هذه المرحلة وحدكم، أصواتكم لها وزن، وأعمالكم لها أثر، والتزامكم بالسلام وإعادة بناء مجتمعاتكم سيحدد ملامح قطاع غزة خطوة بخطوة».

ودعا المجتمع الدولي إلى «العمل معنا من أجل مستقبلنا».