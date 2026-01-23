هذه أقوى جوازات السفر في العالم

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: يحدد جواز سفرك الذي تحمله عدد الدول التي يمكنك دخولها بدون تأشيرة.

يتم تحديث مؤشر هينلي لجوازات السفر كل ثلاثة أشهر ليضم أفضل جوازات السفر التي تتيح لحامليها دخول أكبر عدد من الدول بدون تأشيرة.

وتصدّرت سنغافورة القائمة، وهذه ليست المرة الأولى.

ويتمتع حاملو جواز سفر سنغافورة بإمكانية دخول 192 دولة بدون تأشيرة، مما يضعها في مرتبة متقدمة على اليابان وكوريا الجنوبية اللتين تحتلان المركز الثاني، حيث تتيح جوازات سفر سنغافورة دخول 188 دولة بدون تأشيرة.

وتحتل خمس دول أوروبية - لوكسمبورغ، والدنمارك، وإسبانيا، وسويسرا، والسويد - المركز الثالث في القائمة، حيث تتيح جوازات سفر سنغافورة دخول 186 دولة بدون تأشيرة.

وشهدت المملكة المتحدة تحسناً طفيفاً، حيث صعدت من المركز الثامن إلى السابع.

وبعد خروجها من قائمة العشرة الأوائل في تصنيف أكتوبر، استعادت الولايات المتحدة - التي كانت أقوى جواز سفر في العالم عام 2014 - مكانتها، لتحتل الآن المركز العاشر منفردة.

الأقوى

أقوى جوازات السفر في العالم حاليًا حسب الترتيب التالي:

* سنغافورة

* اليابان، كوريا الجنوبية

* لوكسمبورغ، الدنمارك، إسبانيا، سويسرا، السويد

* النمسا، بلجيكا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليونان، أيرلندا، هولندا، النرويج

* المجر، البرتغال، سلوفاكيا، سلوفينيا، الإمارات العربية المتحدة

* كرواتيا، التشيك، إستونيا، مالطا، نيوزيلندا، بولندا

* المملكة المتحدة، أستراليا، لاتفيا، ليختنشتاين

* كندا، أيسلندا، ليتوانيا

* ماليزيا

* الولايات المتحدة الأميركية

يمكنكم الاطلاع على التصنيف الكامل الذي يضم 101 جواز سفر على موقع مؤشر هينلي لجوازات السفر.https://www.prints-online.com/new-images-august-2021/egyptian-money-changer-egypt-c-1890-23445130.html