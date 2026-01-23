فورمولا واحد: وليامس يغيب عن تجارب الموسم في برشلونة

الرياص - اسماء السيد - لندن : تلقّت استعدادات فريق وليامس لموسم 2026 في بطولة العالم للفورمولا واحد ضربة قوية، بعدما أقرّ الفريق بعجزه عن تجهيز سيارته في الوقت المناسب للمشاركة في أولى حصص التجارب المقررة الأسبوع المقبل في برشلونة كاتالونيا.

وقد فرض التغيير الجذري في اللوائح التقنية للرياضة سباقا مع الزمن على الفرق للاستعداد للموسم الجديد.

وتُجرى الأيام الخمسة الاولى من الاختبارات خلف أبواب مغلقة في حلبة كاتالونيا اعتبارا من يوم الاثنين، تليها مجموعتان إضافيتان من الاختبارات، كل منهما لمدة ثلاثة أيام، في البحرين الشهر المقبل، تمهيدا لانطلاق السباق الأول في جائزة أستراليا الكبرى في الثامن من آذار/مارس.

وأعلن فريق وليامس أنه قرر عدم المشاركة في اختبار التجارب الرسمية "شيكداون" الأسبوع المقبل في برشلونة، بسبب تأخر برنامج سيارة "أف دبليو 48"، مع استمرار العمل على تحقيق أقصى أداء ممكن للسيارة.

وقال الصانع البريطاني في بيان صدر يوم الجمعة "بدلا من ذلك، سنجري سلسلة من الاختبارات، بما في ذلك برنامج المسار الافتراضي، مع سيارة موسم 2026، استعدادا لأول اختبار رسمي في البحرين وللانطلاق الأول للموسم في ملبورن".

وأضاف البيان "نتطلع إلى دخول الحلبة خلال الأسابيع المقبلة، ونود شكر جميع جماهيرنا على دعمهم المستمر… هناك الكثير نتطلع إليه معا في موسم 2026".