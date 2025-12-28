سعر البيتكوين يواصل السير العرضي وعملة CC تخطف الأضواء: التفاصيل

لا تزال حركة سعر البيتكوين خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من عام 2025 ضعيفة، إذ بقي السعر محصور بين 87,500 و88,000 دولار دون تحديد اتجاه واضح.

معظم العملات الرقمية البديلة تسير على النهج نفسه مع انخفاض ملحوظ في التقلبات بين العملات الكبرى، بينما سجلت بعض العملات المتوسطة أداء قوي أبرزها ZEC وDOT وUNI وCC وNEAR.

بعد موجة تذبذب قوية استمرت لنحو عشرة أيام، هدأت حركة البيتكوين خلال عطلة عيد الميلاد وما بعده.

خلال الأسبوع الماضي، فشل السعر في تجاوز مستوى 90,000 دولار أكثر من مرة، وكان أبرز رفض بعد صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك (CPI) في الولايات المتحدة لشهر نوفمبر والتي جاءت أفضل من التوقعات.

حينها ارتفع السعر سريعا باتجاه 90,000 دولار قبل أن يتعرض لضغوط بيع حادة هبطت به إلى 84,400 دولار، وهو أدنى مستوى خلال عدة أسابيع.

لاحقا، تمكن المشترون من إيقاف الهبوط وبدء موجة تعاف واضحة انتهت يوم 22 ديسمبر بارتفاع إلى 90,400 دولار، إلا أن فشل السعر في اختراق هذا الحاجز تكرر مجددا، ما أدى إلى تراجعه إلى 86,400 دولار عشية عيد الميلاد.

ثم عاد للصعود حتى 89,600 دولار يوم الجمعة، قبل أن يستعيد البائعون السيطرة ويدفعوا السعر سريعا إلى ما دون 86,800 دولار.

ومنذ ذلك الحين، استقر التداول ضمن نطاق ضيق مع تمركز السعر حاليا قرب 88,000 دولار.

من حيث المؤشرات السوقية، تبلغ القيمة السوقية للبيتكوين قرابة 1.750 تريليون دولار وفق بيانات “CoinGecko”، فيما تصل هيمنته على سوق العملات البديلة إلى 57.3%.

على صعيد العملات البديلة، شهدت العملات الكبرى حركة محدودة لكنها تميل للإيجابية.

حيث يتم تداول ETH قرب 2950 دولار، بينما حافظت XRP على مستوى 1.85 دولار.

عادت BNB إلى 850 دولار، في حين سجلت SOL وTRX وDOGE وBCH وLINK مكاسب تتراوح بين 1% و2%.

وكانت ADA الأفضل أداء ضمن هذه الفئة، مرتفعة بنحو 5% إلى 0.37 دولار.

أما على مستوى العملات المتوسطة، فقد ارتفع ZEC بأكثر من 5%، وكذلك UNI وNEAR.

وحققت DOT وFIL مكاسب بنحو 8% إلى 9% لكل منهما، بينما واصلت العملة الرقمية Canton (CC) موجتها الصعودية وقفزت بنسبة 15%، لتتداول عند نحو 0.12 دولار في وقت إعداد المقال.

بشكل عام، ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية لسوق العملات الرقمية بنحو 30 مليار دولار خلال اليوم، لتصل إلى 3.060 تريليون دولار وفق “CoinGecko”.

