شاهد بالفيديو.. الراقصة الحسناء “هجورة” تشعل حفل “طمبور” بوصلة رقص مثيرة تنفض بها “الغبار” داخل الساحة

تناقلت صفحات تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو تم تصويره من حفل “طمبور”, أقيم بإحدى القرى بالولاية الشمالية. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن أشعلت راقصة الطمبور الحسناء “هجورة”, الحفل برقصاتها التي قدمتها في الحفل, حيث نفضت الغبار داخل ساحة الرقص وسط تعليقات متغزلة من الجمهور. محمد عثمان _ النيلين

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

