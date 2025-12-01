تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 01-12-2025

عاود سعر الفضة (SILVER) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليقترب من تسجيل مستويات قياسية جديدة، خاصة بعدما نجح بفي تصريف البعض من تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، ما منحه حرية أكبر لتحقيق المزيد من المكاسب، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خطوط ميل رئيسية وفرعية تدعم استقرار وهيمنة هذا المسار.