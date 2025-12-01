بالفيديو.. شاهد رد سيدة الأعمال وعروس الموسم مروة كادي على متابعة بعثت لها استشارة: (أرغب في الطلاق من زوجي لكن متخوفة من هذه النقطة)

- 1/2
ردت الناشطة, وسيدة الأعمال, السودانية, المعروفة مروة كادي, على استشارة وصلتها من إحدى متابعاتها عبر إحدى حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن صاحبة الإستشارة أكدت في رسالتها أن ترغب في الطلاق من زوجها, لكنها في الوقت نفسه متخوفة من أن يرفض الزوج الصرف على أبنائه.
سيدة الأعمال, التي تزوجت مؤخراً من سعد الكابلي, أكدت لصاحبة الاستشارة أن كل شخص وله ظروفه الخاصة, لذلك قد تكون ظروفك غير ظروفي والعكس, مؤكدة لها أن قرار الإنفصال قرار يتخذ الإنسان حسب وضعه وظروفه.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
