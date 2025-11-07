برد شديد وصقيع يضرب 15 محافظة يمنية والفلكي الجوبي يكشف أسماء المحافظات المتأثرة ويطلب من السكان البقاء في المنازل

توقع الخبير الفلكي أحمد الجوبي أن تتأثر 15 محافظة يمنية بموجات برد شديد وصقيع ابتداءً من اليوم الجمعة 7 نوفمبر 2025، وتستمر عدة أيام، وجاءت تحذيرات الفلكي الجوبي بالتزامن مع تقرير المركز الوطني للأرصاد والانذار المبكر، والذي توقع هو الآخر استمرار انخفاض درجات الحرارة في المرتفعات الجبلية وتأثر بعض المحافظات بأجواء جافة وباردة إلى شديدة البرودة.

برد شديد وصقيع يضرب 15 محافظة يمنية والفلكي الجوبي يحذر

وأوضح الجوبي أن المحافظات اليمنية التي من المتوقع أن تتأثر بالموجات الباردة هي كالآتي:

- المحافظات التي ستتأثر بموجات البرد من يوم الجمعة 7 نوفمبر وحتى يوم يوم الإثنين 10 نوفمبر، هي: (إب، ريمة، حجة، البيضاء، رداع، الضالع).

- المحافظات التي ستتأثر بموجات البرد من يوم الجمعة 7 نوفمبر وحتى يوم الأحد 9 نوفمبر، هي: (صنعاء، تعز، عمران، ذمار ).

- المحافظات التي ستتأثر بموجات البرد الجمعة 7 نوفمبر فقط، هي: (مأرب، الجوف، صعدة، المحويت، سيئون ).

مركز الأرصاد يحذر من أجواء باردة وانخفاض شديد في درجات الحرارة

كشفت تقرير المركز الوطني للأرصاد والانذار المبكر، أن درجات الحرارة سوف تنخفض خلال الساعات القادمة في المرتفعات الجبلية وقد تصل إلى درجتين، وأوضح التقرير أن المؤشرات الجوية تشير إلى أجواء جافة وباردة إلى شديدة البرودة خلال ساعات الليل والصباح الباكر على محافظات (صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء ومرتفعات الضالع)، متوقعاً أن تصل درجة الحرارة الصغرى في ذمار إلى درجتين.

كما توقع المركز أجواء باردة على مرتفعات (حضرموت، شبوة، أبين، لحج، تعز، إب، المحويت، مأرب والجوف)، وصحوة إلى غائمة جزئيا أثناء النهار.

أما في المناطق الساحلية، توقع المركز أجواء صحوة الى غائمة جزئيا بوجه عام، والرياح خفيفة إلى معتدلة تنشط أحياناً على السواحل الغربية ومدخل باب المندب، كما توقع أن تكون الأجواء في المناطق الصحراوية صحوة، جافة وباردة نسبيا أثناء الليل والصباح الباكر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا أثناء النهار تعمل على إثارة الأتربة والرمال.

تنبيهات مهمة لسكان المناطق المتأثرة بالأجواء الباردة

دعا المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، سكان المناطق التي من المتوقع أن تتأثر بالموجات الباردة، إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التعرض للأجواء الباردة خلال الفترات المسائية والصباحية، خصوصًا كبار السن والأطفال.

ولا تقتصر تأثير موجات البرد على الأشخاص فقط، فقد تصل تأثيراتها إلى المحاصيل الزراعية، خصوصًا في المناطق الجبلية، لذلك يفضل تغطيتها بواسطة الأدوات المخصصة لذلك.