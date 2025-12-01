مسؤول أميركي: ويتكوف يتوجه إلى موسكو الاثنين لعقد محادثات بشأن أوكرانيا

أفاد مسؤول أميركي بان مبعوث الرئيس الاميركي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، سيتجه إلى موسكو الاثنين، في ظل مساعي واشنطن لإنهاء الحرب بين روسيا وجارتها أوكرانيا.

وتأتي أنباء زيارة ويتكوف، لإجراء محادثات متوقعة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء، في أعقاب ​مفاوضات​ هامة جرت الأحد بين مسؤولين رفيعين في إدارة ترامب ووفد أوكراني في فلوريدا.