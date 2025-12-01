أفاد مسؤول أميركي بان مبعوث الرئيس الاميركي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، سيتجه إلى موسكو الاثنين، في ظل مساعي واشنطن لإنهاء الحرب بين روسيا وجارتها أوكرانيا.
وتأتي أنباء زيارة ويتكوف، لإجراء محادثات متوقعة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء، في أعقاب مفاوضات هامة جرت الأحد بين مسؤولين رفيعين في إدارة ترامب ووفد أوكراني في فلوريدا.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول أميركي: ويتكوف يتوجه إلى موسكو الاثنين لعقد محادثات بشأن أوكرانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.