الصحة العالمية: 8 وفيات من بين 12 حالة إصابة بحمى "ماربورغ" في إثيوبيا

أعلن المدير العام لـ"​منظمة الصحة العالمية​" تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أنّ منذ إبلاغ ​إثيوبيا​ عن أولى حالات الإصابة بحمى ماربورغ (Marburg) في 13 تشرين الثّاني الحالي، ثبتت إصابة 12 شخصًا بالفيروس، توفّي منهم ثمانية".

وأكّد في تصريح، أنّ "مع استمرار تفشّي المرض، من الضّروري إجراء مراقبة نشطة للمرض في المناطق الّتي يُحتمل تأثّرها، لضمان مراقبة الأشخاص المصابين المحتمَلين وتقديم الرعاية الطبية لهم في حال مرضهم"، موضحًا أنّ "وفقًا لوزارة الصّحة في إثيوبيا، سُجّلت حالة جديدة هذا الأسبوع: شخص في مدينة أواسا أُصيب بالمرض بعد مخالطته مريضًا مصابًا". ولفت إلى أنّ "بناءً على طلب الحكومة الإثيوبيّة، تقدّم منظّمة الصّحة لوازم اختبار إضافيّة ومعدّات حماية شخصيّة للعاملين في مجال الصّحة".

وكانت قد أكّدت إثيوبيا تفشّي المرض للمرّة الأولى في شهر تشرين الحالي، قبل أن تبلغ عن 3 وفيات.