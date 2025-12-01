بلومبرغ: الهند تعتزم شراء أسلحة من روسيا خلال زيارة بوتين

ذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء نقلا عن مصادر مطلعة، أن الهند تعتزم بدء مباحثات من أجل ​شراء طائرات مقاتلة​ ودرع دفاع صاروخي من روسيا خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع.

ولفتت الوكالة الى أن الهند وروسيا تربطهما شراكة استراتيجية خاصة ومتميزة، ومن المتوقع أن تشمل المناقشات شراء طائرات مقاتلة من طراز سو-57 ونسخة متطورة من درع الدفاع الصاروخي إس-500.