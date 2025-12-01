رئيس كولومبيا عن إعلان دونالد ترامب بشأن المجال الجوي لفنزويلا: لا يحق لرئيس أجنبي إغلاق مجال وطني

شدّد الرّئيس الكولومبي ​غوستافو بيترو​، تعليقًا على إعلان الرّئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أمس السّبت أنّه ينبغي اعتبار المجال الجوي لفنزويلا "مغلقًا بالكامل"، على "أنّني أود أن أعرف بموجب أي قاعدة من قواعد القانون الدولي، يُمكن لرئيس دولة ما إغلاق المجال الجوّي لدولة أخرى؟".

وأكّد في تصريح، أنّه "لا يحق لرئيس أجنبي إغلاق مجال جوّي وطني، وإلّا فإنّ مفهومَي السّيادة الوطنيّة والقانون الدّولي سينتهيان"، موضحًا "أنّني أتحدّث بصفتي رئيسًا لمجموعة دول أميركا اللّاتينيّة ومنطقة البحر الكاريبي (CELAC) ورئيسًا لكولومبيا".

وأتى إعلان ترامب بعدما دعت سلطات الطّيران الأميركيّة، الطّائرات المدنيّة الّتي تحلّق في المجال الجوّي الفنزويلي، إلى توخّي الحذر نظرًا لـ"تدهور الوضع الأمني والنّشاط العسكري المكثّف في فنزويلا وحولها".

ومنذ ذلك الحين، علّقت ست شركات طيران - تُمثّل جزءًا كبيرًا من الحركة الجوّيّة في أميركا الجنوبيّة- رحلاتها من فنزويلا وإليها.