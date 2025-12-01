آلاف المؤيدين للمعارضة اليمينية في إسبانيا تظاهروا ضد سانشيز على خلفية قضايا فساد

تظاهر عشرات الآلاف من مؤيّدي المعارضة اليمينيّة الإسبانيّة في مدريد، للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز، الّذي يواجه سلسلة قضايا فساد تطال مقرّبين منه.
وقد نظّم الحزب الشّعبي اليميني التظاهرة بعد أيّام قليلة على إدانة المدّعي العام للدّولة، ألفارو غارسيا أورتيز الّذي عيّنه سانشيز، بخرق السّريّة القضائيّة، وتوقيف مساعده السّابق ووزير النّقل السّابق خوسيه لويس أبالوس، احتياطيًّا في قضيّة فساد.
وشدّد زعيم الحزب الشّعبي ألبرتو نونيز فيخو، على أنّه "طفح كيل إسبانيا ممّن يعتقدون أنّهم فوق الجميع!"، مكرّرًا دعوته الحكومة إلى إجراء انتخابات تشريعيّة مبكرة. واعتبر أنّ النّهج السّياسي المرتبط بسانشيز بات "في السّجن ويجب طرده من الحكومة"، مشيرًا إلى أنّ "الفساد هو نظامهم وآليّتهم وطريقتهم للاستيلاء على السّلطة والحفاظ عليها".
