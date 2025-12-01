شكرا لقرائتكم خبر مُحافظ الأحساء يُدشِّن مبادرتي "سكرك بأمان" و"الشرقية مبصرة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واستمع إلى شرح عن أحدث الأجهزة الطبية المبنية على تقنيات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في فحص شبكية العين والكشف المبكر عن اعتلالاتها، وشاهد فلمًا وثائقيًا يستعرض مجموعة من قصص النجاح لمرضى تمكنوا من تحسين نمط حياتهم والالتزام بالخطة العلاجية ومنها قصة قائد نادي القادسية ناتشو فرنانديز الذي حول صدمته من المرض إلى حافز للانتصار والإنجاز.
ونوه بدعم القيادة الرشيدة -أيدها الله- للبرامج الصحية والتوعوية، واهتمامها بصحة المجتمع ورفع جودة الحياة، ودعمها المستمر لكل الجهود التي تسهم في الوقاية والتوعية والارتقاء بالخدمات الصحية، مشيدًا بالمبادرات المجتمعية التي تعكس هذا التوجه وتسهم في حماية أفراد المجتمع من الأمراض المزمنة.
من جانبه أوضح نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للسكر والغدد الصمّاء فيصل بن عبدالله فؤاد أبو بشيت، أن الجمعية تعمل على تنفيذ برامج توعوية مستمرة تستهدف جميع فئات المجتمع، مبينًا أن مبادرة "سكرك بأمان" تأتي ضمن جهود الجمعية للوقاية من السكري وتعزيز صحة المصابين به.
وتهدف المبادرتان إلى رفع مستوى الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع بأهمية الكشف المبكر عن داء السكري، وتشجيعهم على اتباع نمط حياة صحي يعتمد على التغذية السليمة وممارسة رياضة المشي، إلى جانب تسليط الضوء على أهمية الفحوصات الدورية لمصابي السكري، خصوصًا ما يتعلق بفحص شبكية العين ووظائف الكلى للحد من مضاعفات المرض.
كانت هذه تفاصيل خبر مُحافظ الأحساء يُدشِّن مبادرتي "سكرك بأمان" و"الشرقية مبصرة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.