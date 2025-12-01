شكرا لقرائتكم خبر أمانة جدة تغلق معملًا مخالفًا لإنتاج المثلجات داخل موقع سكني بنطاق بريمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسفرت جهود الرقابة الميدانية لأمانة محافظة جدة عن ضبط وإغلاق معمل مخالف بنطاق بلدية بريمان، استغلته عمالة في إعداد وتحضير المثلجات داخل موقع سكني، في ممارسة تُعد من الأنشطة المحظورة والمخالفة للاشتراطات الصحية والنظامية.

وأوضح المدير العام لرصد ومعالجة الظواهر السلبية ياسر بن سراج بخش، أن الحملة تأتي ضمن الجهود المتواصلة لمعالجة المخالفات البلدية والحد من الظواهر السلبية، التي نتج عنها ضبط موقع لتجهيز المثلجات - آيس كريم- بطرق عشوائية، تفتقر إلى الضوابط الصحية، مع تدنٍ في مستوى نظافة الأدوات المستخدمة وسوء حفظ المواد، مضيفا أن الفرق الرقابية صادرت جميع المضبوطات قبل توزيعها على المحال التجارية.

وبين بخش أن الهيئة العامة للغذاء والدواء باشرت الواقعة واتخذت الإجراءات اللازمة وفق اختصاصاتها، فيما أغلقت بلدية بريمان الفرعية المنشأة لعدم وجود رخصة بلدية سارية.

وأكدت أمانة جدة استمرار حملاتها الرقابية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، لمعالجة الظواهر السلبية، والحد من الممارسات التي تشكل خطرًا على الصحة العامة، مشددة على تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المخالفين.