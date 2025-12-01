شكرا لقرائتكم خبر الصقّارة السعودية نورة المنصوري تنتزع صدارة شوط شاهين قرناس محترفين في كأس نادي الصقور 2025 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتزعت صقارة سعودية صدارة شوط شاهين قرناس لفئة المحترفين المحليين، ضمن مسابقة الملواح في كأس نادي الصقور 2025، التي تقام قرب شاطئ نصف القمر بمحافظة الخبر.

وسجّل صقر الصقّارة نورة بنت حميد المنصوري، تفوقًا واضحًا في الشوط، بعدما قطع صقرها "شجعة" مسافة الملواح 300 متر بزمن بلغ 14.787 ثانية، وبفارق 0.469 ثانية عن أقرب المشاركين الذي سجّل 15.256 ثانية في الشوط نفسه.

وأوضحت المحترفة نورة المنصوري أن إعداد الصقر اعتمد على برنامج تدريبي يبدأ بمسافات قصيرة ترتفع تدريجيًا لضمان جاهزيته قبل خوض المنافسة، مبينةً أن "شجعة" يمتاز بسرعة الاستجابة أثناء النداء وقدرته على توظيف اتجاهات الرياح في مساره، ما يسهم في تعزيز دقته وتحسين زمنه داخل مسار الملواح.

وبيّنت أن متابعة الصقر خلال مراحل التدريب تعد عنصرًا مهمًا في تحديد التكتيك المناسب لكل شوط، خصوصًا في المسافات التي تتطلب ثباتًا بصريًا وقدرة على الحفاظ على خط الطيران دون انحراف، مشيرةً إلى أن هذا التفوق يعكس تجربة تراكمية من مشاركاتها السابقة في مهرجانات الصقور داخل المملكة.

وتختتم فعاليات الكأس، التي ينظمها نادي الصقور السعودي بالشراكة مع إمارة المنطقة الشرقية، غدًا الأحد، حيث يخصص للفائزين جوائز إجمالية تتجاوز عشرة ملايين ريال.