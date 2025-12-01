انت الان تتابع 8 جواهر عقارية في مزاد غنائم جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تطرح شركة الثروة العقارية وبإشراف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» وبقرار من محكمة التنفيذ وبحكم من محكمة الأحوال الشخصية مزاد "غنائم جدة" وذلك الأربعاء 10 ديسمبر وحتى الاثنين 15 ديسمبر 2025م إلكترونيًا عبر منصة مباشر للمزادات. يطرح المزاد 8 فرص عقارية في مواقع استثنائية بمدينة جدة، حيث تشمل أرض خام بمساحة 158,355.13م2 في أبحر ، وفيلا بحي النهضة بمساحة 750م2، عمارة سكنية بحي الفيصلية بمساحة 528م2، أرضين سكنية بحي الشرفية بمساحة 400م2 و حي اليسر بمساحة 868م2، استراحة سكنية بحي القرينية بمساحة 900م2، شقتين بحي النسيم بمساحة 209.28م2 وحي مريخ بمساحة 88.51م2 كتيب المزاد: https://bit.ly/43OkjHs ويُعد المزاد فرصة استثمارية للراغبين في التملك داخل أحياء عروس البحر الأحمر جدة، لما تتميز به العقارات المطروحة من تنوع في الاستخدامات، ومواقع حيوية عالية الطلب، كما ترحب شركة الثروة العقارية بجميع الاستفسارات من خلال التواصل على الأرقام التالية: 0538883027 - 05504444360 – 920003566

