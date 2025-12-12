انت الان تتابع "زاتكا" تُحبط تهريب 368,232 حبة كبتاجون في منفذ الحديثة.. وضبط مستقبلي الشحنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

12 ديسمبر 2025, 10:31 صباحاً

تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك «زاتكا» في منفذ الحديثة من إحباط محاولة تهريب 368,232 حبة من مادة الإمفيتامين المخدر «الكبتاجون»، عُثر عليها مُخبأة في 3 شاحنات قَدمت إلى المملكة عبر المنفذ. وأوضح المتحدث الرسمي باسم «زاتكا» حمود الحربي أنه عند قدوم الشاحنات الثلاث، وكانت تحمل إرسالية عبارة عن «حجر بناء»، خضعت للإجراءات الجمركية والكشف عبر التقنيات الأمنية والوسائل الحية، حيث ضُبطت الكمية مُخبأة داخل الإرسالية عبر إخفائها في تجويف حجر البناء. وأضاف الحربي أنه بعد إتمام عملية الضبط جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليهم، وعددهم شخصان. وأكد المتحدث الرسمي أن «زاتكا» ماضية عبر جميع منافذها الجمركية في إحكام الرقابة على واردات وصادرات المملكة، والتصدي لمحاولات التهريب؛ تعزيزًا لأمن المجتمع وحمايته والحد من تهريب الممنوعات. ودعا الحربي الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب عبر الإبلاغ على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو البريد الإلكتروني ([[email protected]](mailto:[email protected]))، والرقم الدولي (009661910)، مؤكدًا استقبال البلاغات بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمبلّغ عند صحة المعلومات.

