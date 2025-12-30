موعد صرف بدل غلاء المعيشة للضمان الاجتماعي المطور 1447

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 09:03 صباحاً - ما هو موعد صرف بدل غلاء المعيشة للضمان الاجتماعي؟ وما هي شروط الحصول على بدل غلاء المعيشة؟ هناك الكثير من التساؤلات عن خدمات الضمان الاجتماعي والتي يأتي من أهمها صرف بدل غلاء المعيشة، حيث تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تقديم العديد من المساعدات للأسر من ذوي الدخل المتوسط والمحدود، وسنتعرف على صرف بدل غلاء المعيشة عبر موقع لحظات نيوز.

موعد صرف بدل غلاء المعيشة للضمان الاجتماعي

تعد هيئة الضمان الاجتماعي من أهم الهيئات التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتعمل تلك الهيئة جاهدة على تقديم كافة المساعدات والمعونات التي يحتاج إليها العديد من الأسر الفقيرة والأسر محدودة الدخل والتي تعاني من العديد من المشكلات الاقتصادية نتيجة غلاء المعيشة.

ومن الجدير بالذكر أنه يتم صرف البدلات في بداية كل شهر ميلادي، ولقد تم الإعلان عن موعد صرف بدل غلاء المعيشة للضمان الاجتماعي من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في بداية شهر نيسان (أبريل).

اقرأ أيضًا: استعلام عن بدل غلاء معيشة الضمان الاجتماعي

شروط صرف بدل غلاء المعيشة من الضمان الاجتماعي

قامت هيئة الضمان الاجتماعي بوضع عدد من الشروط التي لا بد من توفرها لكي يتمكن المواطن من الحصول على صرف بدل غلاء المعيشة، وتتمثل تلك الشروط فيما يلي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

الإقامة بشكل دائم في المملكة العربية السعودية.

ألا يقل العمر عن 38 عام.

ألا يزيد راتب المتقدم في حالة الرجل الأعذب عن 3000 ريال سعودي.

ألا يزيد راتب المتقدم في حالة الرجل المتزوج عن 8600 ريال سعودي.

يجب أن يكون المواطن مسجل في هيئة الضمان الاجتماعي.

بدل غلاء المعيشة من الضمان الاجتماعي

في ضوء الحديث عن موعد صرف بدل غلاء المعيشة للضمان الاجتماعي، تجدر الإشارة إلى أن هيئة الضمان الاجتماعي التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قامت بتحديد قيمة بدل غلاء المعيشة، كما قامت أيضًا بتحديد الفئات المستحقة للحصول على بدل غلاء المعيشة، وتتمثل تلك الفئات فيما يلي:

بدل غلاء المعيشة من الضمان الاجتماعي قيمة بدل غلاء المعيشة بالريال السعودي المواطنون من الموظفين سواء المدنيين أو العسكريين 1000 المستفيدين من المؤسسة العامة للتقاعد 500 المستفيدين من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مستفيدي الضمان الاجتماعي مكافأة الطلاب والطالبات من المواطنين 10%

أهداف دعم هيئة الضمان الاجتماعي

تعد هيئة الضمان الاجتماعي من أهم الهيئات التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومن الجدير بالذكر أن هيئة الضمان الاجتماعي تسير وفق خطة محددة من قبل الوزارة للمساهمة في تحقيق العديد من الأهداف الإنسانية في ضوء تحقيق رؤية التنمية المستدامة للمملكة العربية السعودية لعام 2030، ومن أهم أهداف هيئة الضمان الاجتماعي:

تقديم الدعم المالي والإنساني لكافة الفئات المحتاجة في المجتمع السعودي.

الحد من نسب البطالة من خلال توفير العديد من فرص العمل للشباب.

تقديم الدعم المالي لإنشاء المشاريع الصغيرة.

إعانة الأسر محدودة ومتوسطة الدخل.

الحماية الاجتماعية لكافة المتضررين من الأوضاع الاقتصادية.

تطوير الجانب الاقتصادي والصحي والاجتماعي.

اقرأ أيضًا: الاستعلام عن الضمان الاجتماعي الجديد الموارد البشرية صرف المساعدات المقطوعة عبر أبشر النفاذ الوطني منصة الضمان المطور

التواصل مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إمكانية التواصل معها والاستفادة من كافة الخدمات التي تقدمها الوزارة، وذلك من خلال الوسائل التالية:

تعد هيئة الضمان الاجتماعي من أهم الهيئات التي تعمل على تقديم الدعم المالي لكافة الأسر المحتاجة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، والعمل على تحسين المستوى المعيشي للعديد من الأسر في المملكة العربية السعودية، وكل ذلك في إطار أهداف المملكة العربية السعودية لتحقيق حياة كريمة لكافة المواطنين.

أسئلة شائعة

كيف يمكن الاستعلام عن صرف بدل غلاء المعيشة؟

يتم الاستعلام عن صرف بدل غلاء معيشة للتضامن الاجتماعي عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

هل كفالة العمالة المهنية تسقط الحق في الضمان الاجتماعي؟

أجل ولقد أكدت وزارة العمل على ذلك.