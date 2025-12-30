شكرا لقرائتكم خبر منقيات الوضح تحطم أعلى قيمة سوقية للإبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت بوابة ريمات دخول منقيات الوضح المشاركة في شوط بيرق الموحد لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، في مشهد استثنائي يعكس قوة وقيمة هذه الفئة من الإبل.

وحظيت فرديات الوضح بلقب «كنوز الأرض» نظرا لارتفاع قيمتها السوقية وتفردها بين جميع ألوان الإبل، حيث شهدت المنافسة دخول 640 فردية زج بها 8 مشاركين، كل منهم يشارك بـ80 فردية، في حدث يجمع بين القوة الاقتصادية، وجمال الفرديات، وتفاعل الجماهير مع مسيرة المنقيات المشاركة.

وتعد فرديات الوضح الأغلى في السوق، حيث سجلت أعلى قيمة لفردية واحدة 30 مليون ريال سعودي، في حين تجاوزت بعض الفرديات لدى المشاركين 10 ملايين ريال.

ويصل متوسط قيمة الفردية الواحدة إلى نحو 3 ملايين ونصف ريال، ما يجعل القيمة السوقية الإجمالية للمنقيات المشاركة يتجاوز ملياري ريال سعودي تقريبا، وهو رقم يعكس مكانة هذه الفئة المميزة في سوق الإبل.

وأكد المراقبون أن ارتفاع أسعار الفرديات في السوق، يعكس تحركا اقتصاديا نشطا داخل المهرجان، حيث يتنافس الملاك على حجز مكانة متميزة للفرديات، ويستثمرون مبالغ كبيرة لتعزيز مكانتها في المراحل النهائية من الشوط.

كما أن هذا التركيز على الفرديات النادرة يعزز قيمة الشوط، ويضاعف الأهمية الاقتصادية للحدث.

ويأتي دخول فرديات الوضح إلى بيرق الموحد في ظل إقبال واسع من الملاك والمستثمرين، مؤكدين أن هذه الإبل ليست مجرد رمز تنافسي، بل أصل اقتصادي استثنائي يحمل لقب «كنوز الأرض» عن جدارة، بفضل قيمتها السوقية العالية وندرة فردياته بين جميع ألوان الإبل، مما يجعلها محط أنظار المشاركين والمستثمرين.